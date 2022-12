La compagna di Attilio Romita accusa il GF Vip di sensazionalismo, Signorini: “Riproduzione fedele” Con un post pubblicato sui social, Mimma Fusco, compagna di Attilio Romita, accusa il Grande Fratello Vip di avere stravolto il senso della lettera fatta recapitare dal suo avvocato al giornalista. Alfonso Signorini si difende e legge il comunicato ricevuto.

A cura di Stefania Rocco

La lettera inviata dall’avvocato di Mimma Fusco ad Attilio Romita attraverso il Grande Fratello Vip ha generato il caos dentro e fuori la Casa di Cinecittà. Attilio è apparso confuso e ferito dopo la richiesta della compagna di non rientrare nella casa comune una volta terminato il programma, tanto da avere replicato piccato: “È casa mia, l’ho comprata io”. Ma con un post pubblicato sui social dopo quel momento, Mimma ha accusato il programma di avere stravolto il senso della lettera.

Mimma Fusco: “Non ho intenzione di lasciare Attilio”

Convocato Romita nel confessionale, Signorini ha voluto leggergli il post pubblicato dalla compagna: “Avevo chiesto il diritto all’oblio e il mio legale aveva indirizzato una lettera al mio compagno nel quale chiedevo di potermi tutelare e di avere un confronto con lui prima che mettesse piede in casa, visto che non mi sono sentita rispettata come compagna di vita. Non volevo più che il mio nome comparisse in questo vicenda e in questo programma. Non ho nessuna intenzione di chiudere la relazione con Attilio che amo profondamente. L’interpretazione che ne hanno voluto dare gli autori del Grande Fratello Vip per avere materiale di riempimento del programma, è un’altra storia completamente artefatta per scopi di audience. Sono profondamente rammaricata”. Quindi, il conduttore si è difeso: “Se tu sei d’accordo, ti leggerei i passi che ho riprodotto nella mia sintesi, assai fedelmente, della lettera che Mimma ti ha mandato tramite il suo legale. Sono le parole che l’avvocato ti rivolge a nome di Mimma”.

La lettera dell’avvocato di Mimma Fusco, compagna di Attilio Romita

Signorini, dopo avere ottenuto il permesso di Attilio, ha letto pubblicamente una parte del contenuto della lettera inviata dall’avvocato di Mimma Fusco: “‘La mia assistita la invita a soprassedere nella maniera più assoluta da un suo rientro nella casa comune appena ritornato a rivestire il ruolo ordinario di uomo e professionista’. Mi sembra chiaro, no? Il suo legale ti invita a soprassedere a un rientro nella casa comune appena tornato dal programma. Quindi, lei non vuole che tu ritorni a casa e questa è riproduzione fedele di quanto avevo detto. Poi prosegue ‘la signora Mimma intende evitare una ripresa di convivenza che, su presupposti che lei avverte come disastrosi, non potrebbe che peggiorare la situazione di crisi intervenuta’. Mi sembra che queste parole non siano legate a un mio bisogno di sopettacolarizzare la vostra situazione. Sono parole chiarissime che Mimma attraverso il suo legale ti fa avere. Non credo di avere intererpretato in modo sensazionalistico quello che la tua compagna vuole dirti. ‘Ogni discorso e ogni confronto vanno affrontati nei modi e nei tempi corretti, quando il legittimo risentimento avrà lasciato spazio alla ragionata riflessione e a decisioni maturate senza affanni’. Era quello che ti invitato a fare una volta uscito. Tu hai detto ‘basta confronti, perché la situazione è già chiara’. Ti pare così diverso da quello che ti ho raccontato io?”.

Attilio Romita: “Chiedo scusa a Signorini a nome di Mimma”

Attilio ha quindi preso la parola per scusarsi con Signorini a nome della compagna: “Sai che faccio il giornalista e devo chiederti scusa, a nome di Mimma. Credo che Mimma mi lasci almeno questa delega per questa parte del mio ruolo qui dentro. Ti chiedo scusa da parte di Mimma se se l’è presa con te per avermi comunicato quella lettera, attribuendoti la responsabilità di avermi comunicato che lei mi ha tolto le chiavi di casa. C’è un momento di confusione, certamente tu non c’entri nulla. Non mi devi convincere, ho già capito e ti chiedo scusa se ti hanno attribuito qualche responsabilità”.