Katia Ricciarelli: “Spero di essere immune o mi ammazzano”, il piano di Valeria Marini per salvarla

Una nuova puntata del Grande Fratello Vip sta per andare in onda. Il reality, infatti, tornerà su Canale5 venerdì 7 gennaio. Nella casa serpeggia una certa preoccupazione per il destino che attenderà Katia Ricciarelli. La cantante ha spiegato che spera di essere immune, intanto alcuni concorrenti stanno cercando di proteggerla, votandola come loro preferito.

Katia Ricciarelli teme di andare in nomination

Katia Ricciarelli, reduce da un acceso scontro con Lulù Hailé Selassié, ha dichiarato più volte di sperare nell'immunità, anche perché ritiene che i concorrenti del Grande Fratello Vip che sono più adulti, corrano maggiormente il rischio di essere eliminati. Insomma, sembra che la cantante stia apprezzando questa esperienza e le dispiacerebbe vederla finire:

"Dobbiamo fare un cordone ragazzi, perché altrimenti ci sbranano. A me m'ammazzano. Io non voglio mica andare davanti al pubblico. Io spero di essere un'altra volta immune e che vada via (si riferisce a Nathaly, ndr). È una energia negativa".

Il piano di Valeria Marini per proteggere Katia

Nella casa è forte la percezione che se Katia Ricciarelli dovesse andare in nomination, rischierebbe di uscire. Così, Valeria Marini ha iniziato a pensare a un piano per salvarla. L'unico modo per proteggere la cantante dalla possibilità di esporsi al giudizio del pubblico è darle l'immunità. La showgirl ha pensato di chiamare a raccolta tutti i concorrenti che la sostengono:

"A questo giro dobbiamo farle una protezione, dobbiamo farle scudo tutti, con Barù, con Davide, tutti, perché comunque l'hanno puntata proprio. Va messa tra i preferiti della casa. La mettiamo nei preferiti e la rendiamo immune. Siamo noi (lei, Carmen Russo e Manila Nazzaro, ndr), poi serve Barù, Giucas Casella, Kabir Bedi. Va detto a Kabir, così Katia è immune altrimenti va in nomination. Stanno aspettando Katia in nomination".

Non resta che attendere la puntata del 7 gennaio, per scoprire se ci saranno provvedimenti dopo gli scontri degli ultimi giorni.