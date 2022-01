GFVip, lite furibonda tra Lulù e Katia Ricciarelli: “Str***a, pensi di essere la padrona di casa?” Scontro acceso tra Katia Ricciarelli e Lulù Selassié, volano insulti e parolacce tra le due. Tanto che la principessa etiope sbotta rivolgendosi alla soprano: “Ma che pensi di essere la padrona della casa?”.

A cura di Ilaria Costabile

È scoppiata l'ennesima lite nella casa del Grande Fratello Vip. Protagoniste, stavolta, Lulù Selassié e Katia Ricciarelli che, però, non si risparmiano dicendosene di cotte e di crude, davanti agli altri inquilini che provano invano a placare gli animi delle due gieffine, più agguerrite che mai.

Lo scontro tra Katia e Lulù

La discussione, a quanto pare, sembra sia partita dalla soprano infastidita per il comportamento adottato da alcuni suoi inquilini più giovani davanti ad un nuovo concorrente, Kabir Bedi, entrato nella casa nella puntata di lunedì 3 gennaio. "Facciamo la figura dei peracottari davanti ai nuovi arrivati" dice la Ricciarelli che ha al suo fianco proprio l'attore indiano che, intanto, assiste ammutolito al confronto accesso che sta per avvenire sotto i suoi occhi. Prontamente a questa accusa risponde Lulù Selassié che stava mangiando ad una certa distanza dagli altri commensali: "La brutta figura la fate voi, mica noi" supportata da Sophie Codegnoni che replica: "Io non sono affatto una cafona". Innervosita, però, l'attrice si rivolge in tono brusco alla principessa etiope, intimandola di stare zitta, "Io con te non parlo perché non ho il minimo interesse a parlarti" ribatte Lulù, per sentirsi dire: "Stai zitta e vattene a mangiare di là, str**a". Toccata nel vivo, quindi, la gieffina non esita a rispondere a tono: "Ma str**nza sarai tu. Ma io mangio dove mi pare, che pensi di essere la padrona della casa?" .

Sebbene Lulù si sia alzata e allontanata da tavola, la discussione continua anche a distanza: "Ma vai a scuola, al tuo paese vai a scuola, che forse non ti hanno insegnato niente", dice Katia Ricciarelli, a cui inizialmente la principessa replica in inglese e poi le si avvicina: "Io sono nata in Italia, non ti permettere mai più, perché la gente ti ha abituato male nella vita a te, che ti hanno fatto sentire troppo stoc**o".

Le liti precedenti tra le due gieffine

Le due avevano già avuto modo di battibeccare, in più occasioni, dove Katia Ricciarelli aveva avuto da ridire sul comportamento della giovane principessa chiamandola anche "carogna", e quindi senza provare nemmeno a calibrare il suo linguaggio. Lulù, come d'altronde anche gli altri inquilini, hanno sempre cercato di avere un atteggiamento rispettoso nei confronti della soprano, senza mai eccedere nelle risposte, nonostante la cantante avesse dimostrato di essere particolarmente irascibile. In questo caso, però, sembra proprio che la principessina abbia perso la pazienza e sia scoppiata senza riuscire a contenere il risentimento. D'altra parte, era stata proprio la Ricciarelli ad apostrofare in maniera poco consona la Selassié, dopo le nomination della prima puntata del 2022, definendola una scimmia.