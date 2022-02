Kabir Bedi smonta l’amore libero di Alex Belli: “Dice così per stare sia con Delia che con Soleil” Kabir Bedi non si lascia incantare da Alex Belli. Al Grande Fratello Vip, l’attore ha detto a Delia Duran di ritenere che il tanto decantato “amore libero” sia solo una scusa per concedersi la passione sia con Delia che con Soleil Sorge.

A cura di Daniela Seclì

Kabir Bedi non si lascia incantare dai discorsi di Alex Belli. L'attore ha spiegato chiaro e tondo dove ritiene che Alex Belli voglia andare a parare con il suo continuo riferimento all'amore libero. Dopo avere espresso il suo punto di vista, Delia Duran gli ha dato ragione e ha spiegato perché non è più disposta a tollerare quelle che reputa delle mancanze di rispetto.

Kabir Bedi dice la sua su Alex Belli

Mentre Delia Duran e Miriana Trevisan si confrontavano sugli ultimi scontri tra la modella e Alex Belli, Kabir Bedi – con la consueta aria serafica – è intervenuto e ha detto la sua sull'amore libero che l'attore non perde occasione di decantare: "Secondo me Alex ha introdotto questo concetto di amore libero solo per dire: "Io voglio avere tutte e due le donne"", con riferimento alla moglie Delia Duran e alla gieffina Soleil Sorge. Delia si è detta subito d'accordo con lui: "Bravo, bravo. Kabir quando parla dice delle cose sensate".

Delia Duran contro Alex Belli

Kabir Bedi ha proseguito: "Come puoi essere d'accordo quando lui dichiara il suo amore per un'altra donna?". Miriana, tuttavia, ha rimarcato che in diretta Belli ha dichiarato di amare Delia Duran. Quest'ultima – che ha anche minacciato di lasciare il Grande Fratello Vip – sembra non credere più alle parole di suo marito e al concetto stesso di amore libero come lui lo intende: