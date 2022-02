Delia Duran in lacrime annuncia: “Lascio il Grande Fratello Vip, non ce la faccio più” Delia Duran vuole abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 2022. L’attrice e modella, provata dalla lite con Alex Belli, è scoppiata a piangere.

A cura di Daniela Seclì

Al Grande Fratello Vip, Delia Duran ha manifestato l'intenzione di lasciare il reality. Lo sfogo, tra le lacrime, è avvenuto dopo la diretta di lunedì 31 gennaio, nel corso della quale ha lasciato Alex Belli. La concorrente si è detta decisa ad abbandonare il Grande Fratello Vip 2022:

"Queste tre settimane sono state meravigliose. Mi hanno fatto capire che devo amarmi. Per questo voglio uscire a testa alta. Voi che siete qui meritate più di me. Non ce la faccio a stare qua. Devo andare. Vi ringrazio di cuore perché è stata un’emozione fortissima".

Delia Duran comunica quando vorrebbe lasciare il GF Vip

Delia Duran, confidandosi con Manila Nazzaro, le ha fatto sapere: "Venerdì me ne vado". L'ex Miss Italia, tuttavia, le ha ricordato che il 4 febbraio, il Grande Fratello Vip non andrà in onda. Il reality tornerà su Canale5 solo lunedì 7 febbraio. Le ha consigliato di aspettare almeno fino ad allora, per riflettere bene sulla sua scelta:

"Venerdì non c'è puntata. Lunedì prossimo c'è puntata. Prenditi qualche giorno per pensarci. Non prendere decisioni affrettate, prenditi qualche giorno. Ne parli con loro del Grande Fratello e capisci che probabilmente questo è anche un segnale. Sei stata la preferita, con Soleil che è tanto amata. Perché si vive anche di bei messaggi".

Delia, tuttavia, non è sembrata convinta: "Vi ringrazio veramente di cuore perché per me è stata un'emozione fortissima. Però è più forte di me, non ce la faccio". Manila, tuttavia, ha rimarcato come la storia di Delia e il suo coraggio di dire basta, possano essere un esempio per altre donne. Quindi ha concluso con un'osservazione su Soleil Sorge:

"Soleil, a cui io voglio bene, ha dei modi di fare che io non posso né condividere e né accettare. Ha messo un muro nei confronti di una donna come te. La mia volontà di recuperare quell'amicizia si è bloccata quando lei ha deciso di prendermi in giro e offendermi. Il bene nei suoi confronti rimane. Ma voler bene, non significa chiudersi ad altri. Io in te mi sono riconosciuta e mi sono avvicinata anche col cuore".

Delia Duran racconta cosa è successo con Alex Belli

Delia Duran, mentre rifaceva il letto con Katia Ricciarelli, le ha raccontato cosa è successo quando è arrivata in studio durante la diretta e ha avuto un confronto con Alex Belli: