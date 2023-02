Ivana Mrazova a Nikita Pelizon: “Accetta il no di Luca. Lui è stato chiaro, adesso basta” Nella puntata del GF Vip del 9 febbrsaio, è stata Ivana Mrazova a consigliare a Nikita Pelizon di staccarsi da Luca Onestini: “Deve accettare il no, lui è stato chiaro”.

Ivana Mrazova prende posizione contro Nikita Pelizon a difesa dell'ex fidanzato Luca Onestini. Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip del 9 febbraio. Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip che ha riassunto l'ultima crisi di Nikita, finita nuovamente in lacrime per essere stata allontanata da Luca. Onestini, però, non è interessato e l'ingresso della ex fidanzata Ivana nella Casa sembrerebbe avergli acceso una luce negli occhi mai vista in precedenza. "Sto provando un'emozione mai provata nella mia vita. Con lei è come se avessi un pezzo della mia famiglia dentro Casa. Vederla felice mi rende felice. Spero che questo momento duri", ha detto Luca in puntata.

Luca chiede a Ivana di non parlare con Nikita

Un'altra clip ha mostrato l'atteggiamento scortese tenuto da Luca nei confronti di Nikita. Vedendola parlare con Ivana, le ha interrotte e rivolto alla sua ex ha detto: "Non rispondere a questa che poi viene a chiederti delle informazioni, vuole sapere". Un atteggiamento che ha ferito Nikita, riducendola in lacrime: "Non so più cosa pensare. Meno di così con lei non so cosa fare. Mi sembra che ci stia marciando, non ci parliamo da due mesi e faccio fatica a crederci. Se è vero che sta così mi dispiace ma ci credo poco".

Ivana consiglia a Nikita di allontanarsi da Luca

Con la serenità che la contraddistingue, Ivana ha consigliato a Nikita di allontanarsi da Luca: "Sono un po' basita da questa situazione perché tra loro non è successo niente. Posso capire che sia presa da lui ma Luca è statpo chiaro. Voglio consigliare a Nikita di accettare il no, anche basta". "Ho accettato il no, non gli rompo le scatole ma è una cosa mia. So che tra me e lui non potrà esserci niente", ha risposto lei che ritiene di non avere mai infastidito Onestini. Luca, però, si è detto di tutt'altro avviso. Ritiene che Nikita stia usando questa storia per recuperare consensi: "Lo sa da due mesi. Questa tragedia che dura da tempo manco se avessimo avuto una storia d'amore è clamorosamente esagerata".