Mediaset taglia la bestemmia di Silvano Michetti all’Isola. La censura lo salverà dalla squalifica? Silvano Michetti dei Cugini di Campagna sembra aver bestemmiato nel corso della puntata del 4 aprile. Il momento della gaffe, commentatissimo sui social, è stato tagliato dal video della puntata integrale disponibile su Mediaset Infinity.

La puntata dell'Isola dei famosi 2022 trasmessa lunedì 4 aprile, è stata caratterizzata dall'arrivo in Honduras di una "delegazione" dei Cugini di Campagna. A partecipare come coppia, cimentandosi nel ruolo di naufraghi, sono Nick Luciani e Silvano Michetti. Quest'ultimo si è reso protagonista di una gaffe che potrebbe compromettere il suo percorso nel reality. Il cantante, infatti, sembra avere bestemmiato. Tuttavia, nel video integrale della puntata, pubblicato su Mediaset Infinity quel momento è stato tagliato.

La bestemmia di Silvano Michetti dei Cugini di Campagna

Silvano Michetti, dopo avere intonato con Nick Luciani una canzone dedicata a Ilary Blasi, stava spiegando ad Alvin che nonostante stesse facendo fatica a raggiungere la riva dopo essere saltato giù dall'elicottero, avrebbe voluto continuare a nuotare: "Sono venuti a prendermi con il barchino, ma io volevo nuotare". Prima di parlare, però, ha pronunciato un'imprecazione che a giudicare dall'audio, sembra essere una bestemmia. In sottofondo, si è sentita anche la voce di Nicola Savino che ha esclamato: "Ahia".

Silvano dei Cugini di Campagna verrà squalificato?

Il video della puntata integrale dell'Isola dei famosi del 4 aprile è stato caricato come di consueto su Mediaset Infinity. La bestemmia e la conseguente reazione di Nicola Savino, però, sono state tagliate. Nel video di seguito si nota come appare ora quel momento della puntata. La censura salverà Silvano Michetti dalla squalifica? Ricordiamo che in passato, precisamente nell'edizione del 2006 dell'Isola dei famosi, Massimo Ceccherini venne squalificato proprio perché bestemmiò e si vide costretto a lasciare l'Honduras. Toccherà la stessa sorte a Silvano Michetti o quantomeno si parlerà dell'accaduto nella prossima puntata del programma condotto da Ilary Blasi? Non resta che attendere giovedì 7 aprile per scoprirlo.