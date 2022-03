Isola dei famosi, da Jeremias Rodriguez a Ilona Staller ecco cosa i naufraghi porteranno in Honduras Il 21 marzo, al via su Canale5 L’Isola dei famosi 2022 con Ilary Blasi. Ecco gli oggetti personali che i concorrenti hanno deciso di portare in Honduras.

A cura di Daniela Seclì

Lunedì 21 marzo, al via su Canale5 L'isola dei famosi 2022. Il reality sarà condotto da Ilary Blasi. Vladimir Luxuria e Nicola Savino, invece, ricopriranno il ruolo di opinionisti. L'inviato in Honduras sarà Alvin. Mentre il conto alla rovescia sta per scadere, è stato rivelato il cast dell'Isola 2022. Tra i concorrenti: Jeremias Rodriguez, Lory Del Santo, Ilona Staller, Nicolas Vaporidis, Guendalina Tavassi e tanti altri. Alcuni naufraghi parteciperanno in coppia con un familiare o un collega, altri affronteranno la sfida singolarmente.

Intanto, a Tv, Sorrisi e Canzoni i protagonisti di questa edizione hanno svelato quali oggetti hanno deciso di portare in Honduras. Gli effetti personali in cui sperano di trovare conforto vanno da cappelli a maglie con il volto dei loro cari, da foto a sassolini portafortuna, da cuscini a elastici per capelli.

I concorrenti svelano gli oggetti personali che metteranno in valigia

Edoardo e Guendalina Tavassi: lui una foto dei nonni, lei un peluche caro ai suoi tre figli;

Lory Del Santo e Marco Cucolo: lei un cuscino, lui un pareo;

I cugini di campagna: Nick Luciani un sassolino portafortuna, Silvano Michetti una foto della moglie;

Jeremias e Gustavo Rodriguez: Jeremias la foto della fidanzata Deborah perché sa già che sentirà la sua mancanza, Gustavo il suo cappello preferito;

Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni: dei pupazzi;

Laura Maddaloni e Clemente Russo: non hanno rivelato cosa porteranno;

Antonio Zequila: una foto dei genitori;

Blind (Franco Rujan): una bandana portafortuna perché "secondo le tribù locali il male entra attraverso la testa", quindi è importante proteggerla;

Nicolas Vaporidis: lo stretto necessario per sopravvivere;

Jovana Djordjevic: un cappello da cowgirl;

Floriana Secondi: un cappello e un elastico per i capelli;

Ilona Staller: la sua coroncina di fiori;

Marco Melandri: una maglia su cui ha fatto stampare la foto della figlia e della compagna Manuela;

Roberta Morise: non ha svelato cosa porterà con sé;

Estefania Bernal: un quarzo nero portafortuna;

Roger Balduino: non ha svelato cosa porterà con sé.