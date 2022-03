Isola Dei Famosi 2022, anticipazioni seconda puntata 24 marzo: ospiti in studio e nuovi concorrenti Le anticipazioni della seconda puntata de L’Isola dei Famosi 2022 in onda stasera 24 marzo su Canale 5, Ignazio Moser in studio e tre nuovi naufraghi sbarcheranno sull’Isola.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su L'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Stasera è attesa la seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2022, dopo il boom di ascolti della prima, Ilary Blasi torna nel suo studio per dirigere l'avventura dei nuovi naufraghi. Mentre Alvin è l'inviato in Honduras, a commentare la puntata con la padrona di casa Nicola Savino e Vladimir Luxuria, scelti come opinionisti. L'ospite in studio di questa sera sarà Ignazio Moser, ecco le anticipazioni.

Isola 2022, anticipazioni seconda puntata

Questa sera come di consueto Alvin in collegamento dall’Honduras coordinerà le prove che consentiranno ai concorrenti di aggiudicarsi premi e ricompense, ma anche l'immunità. Tra i giochi e prove scelte per i naufraghi ci sarà anche quella del fuoco, ma si svolgerà in una veste inedita e rinnovata. A raggiungere l'Isola anche altri naufraghi, stasera nuovi concorrenti raggiungeranno quelli attuali. Sbarcheranno in Honduras Blind, Patrizia Bonetti e Roberta Morise. Ma non tutti entreranno ufficialmente in gara, ci saranno grandi sorprese. Non sembra dunque essere ancora arrivato il momento di assistere all'arrivo di Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo che parteciperanno al reality come coppia.

Chi sono gli ospiti in studio nella seconda puntata

Ignazio Moser sarà l'ospite in studio di questa seconda puntata dell'Isola dei Famosi. Nel primo appuntamento con Ilary Blasi e il cast del reality c'era Cecilia Rodriguez, stasera è pronto a commentare la puntata il conduttore di Isola Party nonché ex naufrago.

Leggi anche La trasformazione di Lory Del Santo

Il televoto dell'Isola Dei Famosi, i nominati a rischio eliminazione

Arriverà poi il momento dell'esito delle nomination fatte nella prima puntata, stasera si scoprirà chi tra le coppie al televoto, Antonio Zequila e Floriana Secondi, Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, Ilona Staller e Marco Melandri, dovrà abbandonare Playa Accopiada. A deciderlo saranno i telespettatori che dovranno votare attraverso diversi canali come l'App Mediaset Infinity, il sito web dell'Isola dei Famosi, tramite Smart Tv o con un SMS.