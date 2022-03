Isola 2022, scontro in diretta tra Floriana Secondi e Marco Melandri: “Non ti impicciare, omertoso” Nel corso della puntata dell’Isola dei famosi 2022, trasmessa il 24 marzo, Floriana Secondi ha chiarito con Antonio Zequila e si è scontrata con Marco Melandri.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su L'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel corso della puntata dell'Isola dei famosi 2022, trasmessa giovedì 24 marzo, Ilary Blasi ha tentato di fare chiarezza sui dissapori che in settimana hanno caratterizzato il rapporto tra Floriana Secondi e Antonio Zequila. I due concorrenti, legati con una corda, hanno dovuto trascorrere questi giorni a stretto contatto. La lite è stata inevitabile. I battibecchi sono nati soprattutto dall'intenzione di Antonio Zequila di fare il bagno. Floriana Secondi non se la sentiva di andargli dietro legata con una corda, probabilmente perché le dava l'impressione di correre un rischio in mare. Il naufrago l'ha messa a tacere: "Stai un attimo zitta, a te non piace che io vada a nuotare e a me non piace che parli sempre". Floriana, sempre più insofferente, ha commentato: "Spero che Ilary mi leghi anche a un palo ma non a lui". In diretta hanno chiarito, poi Floriana si è scontrata con Marco Melandri. Ma andiamo con ordine.

Il chiarimento di Antonio Zequila e Floriana Secondi

Antonio Zequila, in diretta, ha spiegato a Ilary Blasi: "Il discorso è l'incompatibilità di due persone che vengono unite, mentre invece vorrebbero fare altro. Uno ha delle esigenze e l'altro ne ha altre. Anche se io fossi legato con mia mamma che amo, avrei delle problematiche serie perché le mie esigenze sono diverse dalle sue". Anche Floriana Secondi ha preso la parola e ha spiegato che la situazione era particolarmente complessa per lei perché ha avuto "serissimi problemi alla schiena", per i quali aveva fatto "una cura per il dolore, con le punture nella colonna vertebrale". Quindi ha concluso:

"Vorrei andare in bagno liberamente e non legata a un cordino, che è deleterio. Ho superato me stessa. Io sono quattro giorni che, come si suol dire, non ho bisogni. Io la notte non lo svegliavo mai, perché mi sentivo a disagio a svegliarlo per le mie incombenze. Io la facevo dove stavo".

Nicola Savino non si è trattenuto: "Che carineria, non ti sveglio, ma ti pis**o addosso". Ilary Blasi ha permesso loro di slegarsi.

Scontro tra Floriana Secondi e Marco Melandri

Ilona Staller e Marco Melandri hanno perso la sfida al televoto e hanno dovuto dare il "bacio di Giuda" a una coppia di concorrenti. Hanno scelto Floriana Secondi e Antonio Zequila. La naufraga, tuttavia, non lo ha accettato: "Non lo voglio il bacio da Ilona". Insomma, si sentiva tradita da lei. Poi, Melandri ha accusato Floriana di aver detto che Zequila è falso. La naufraga si è infervorata: