Ilaria Galassi e le critiche per la blefaroplastica: “Scrivono cattiverie assurde, io mi vedo benissimo”

Ilaria Galassi torna a parlare della blefaroplastica a cui si è sottoposta di recente. Ospite di Caterina Balivo, l’ex gieffina ha rispedito al mittente le critiche ricevute sui social: “Dicono che l’intervento è venuto male, ma io sto bene e mi sento bella”.

Ilaria Galassi non ci sta. L'ex icona di Non è la Rai, reduce dall'esperienza nell'ultima edizione del Grande Fratello, è tornata nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona per affrontare un tema che, negli ultimi mesi, l'ha resa bersaglio di numerosi attacchi sui social: il suo ricorso alla blefaroplastica. L'intervento, che consiste nella rimozione della pelle in eccesso dalle palpebre, era stato annunciato da lei con trasparenza, ma il risultato estetico ha scatenato un'ondata di commenti spietati da parte degli utenti, che l'hanno accusata di aver "esagerato" o di essersi "rovinata lo sguardo".

La replica alle critiche

Davanti alle telecamere di Rai 1, Ilaria ha voluto chiarire una volta per tutte che la sua non è stata solo una scelta estetica, ma una necessità personale per risolvere un malessere che si portava dietro da tempo. "Ho deciso di farmi la blefaroplastica perché per me era un disagio, ora sto bene e vedo benissimo", ha spiegato. Nonostante la soddisfazione personale, il rapporto con gli haters rimane complicato. Galassi, infatti, legge quotidianamente critiche molto pesanti: "Sui social scrivete cattiverie assurde, ma chi ve lo fa fare? Mi scrivono che l’intervento è stato fatto malissimo. Io leggo e non rispondo perché ho altre cose da fare, ho i miei figli a cui pensare, ma mi sono immedesimata nel professore che mi ha operata, mi dispiace per lui. Io però mi sento bellissima, vedo bene e finalmente dormo bene".

Cos'è la blefaroplastica e perché divide il web

La blefaroplastica è uno degli interventi di chirurgia estetica più richiesti, specialmente dopo i 40 anni, poiché permette di eliminare l'effetto "sguardo stanco" o le borse sotto gli occhi. Tuttavia, come spesso accade per i personaggi pubblici, ogni ritocco diventa terreno di scontro. Nel caso di Ilaria Galassi, molti follower avevano criticato un'apparente asimmetria o un'eccessiva tensione della zona oculare nei primi tempi dopo l'operazione, ignorando spesso i normali tempi di guarigione e gonfiore post-operatorio. L'ex soubrette, però, non risponde "alle cattiverie", ha ribadito da Balivo, chiudendo il cerchio su una polemica che sembra interessare più i follower che la diretta interessata.