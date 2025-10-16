Il sosia di De Martino: “Per strada chiedono se sia suo fratello, non ho ancora ricevuto l’euro vinto ad Affari Tuoi”

Alec Magni Baraldi è il sosia di Stefano De Martino, ex concorrente di Affari Tuoi che vinse solo un euro. Nel salotto di Caterina Balivo, racconta la sua vita dopo il gioco dei pacchi di Rai 1: dalla carriera universitaria al sogno della Tv.

Le parole di Alec Magni Baraldi

Alec Magni Baraldi fu il concorrente protagonista dei Affari Tuoi nella puntata del 12 gennaio 2025. La sua partita non fu molto fortunata, visto che vinse solo 1 euro. Nello studio de La Volta Buona, il ragazzo ha confessato che non gli è ancora arrivato: "Me lo devono ancora tassare e poi mi arriverà. Ci vuole un po' di tempo", ha scherzato il giovane. Stefano De Martino lo definì come il suo sosia e proprio quella notevole somiglianza fa sì che ancora oggi lo riconoscano. Per strada, infatti, ancora oggi gli chiede una foto: "Mi chiamano Stefanino, il fratello di Stefano. Mi fanno: ‘Tu sei il bro?'. Lui mi chiamava in questo modo, quindi adesso mi salutano e mi chiedono di fare foto", ha detto il ragazzo.

Cosa fa oggi l'ex concorrente

Alec oggi prosegue il suo percorso di studi. Si sveglia tutti i giorni alle 6, visto che le lezioni cominciano alle 8. Studia Biotecnologie Mediche alla Magistrale, dopo aver già conseguito la laurea Triennale. Anche nel contesto universitario viene spesso associato al programma: "Ho tre o quattro gruppi Whatsapp che si chiamano "Affari Nostri" con la mia fotografia e quella di Stefano", ha raccontato ancora. La Tv, però, rimane un suo obiettivo.

Come andò la sua partita ad Affari Tuoi

Dopo una partita sfortunata, alla fine Alec si ritrovò con due pacchi: da un lato 50mila euro e dall'altro 1 euro. Il dottore gli offrì il cambio, ma lui rifiutò. Nel suo pacco c'era solo un euro: "Spero che ti porti tanta fortuna e sia il primo di tanti euro" disse Stefano De Martino salutando il suo gemello.