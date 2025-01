Alec, il gemello di Stefano De Martino, accetta il cambio ad Affari Tuoi: aveva 20 euro, va via con un euro

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Il concorrente della puntata di domenica 12 gennaio di Affari Tuoi, è Alec, il gemello di Stefano De Martino. Il giovane pacchista dell'Emilia Romagna è un biologo, studia biotecnologie mediche ed è un atleta, dopo ver football americano e partecipato agli europei under 19, si è poi dedicato all'atletica. Ad accompagnarlo in questo percorso c'è la madre Elisa: "Mio figlio è bellissimo e bravissimo" dice orgogliosa. Il pacco pescato è il numero 7.

La partita di Alec e la madre Elisa

Il primo pacco che decide di aprire Alec è il numero 4 della Puglia, che contiene 20mila euro, la mamma chiama la Calabria, che ha un pacco contenente 75 euro. Terzo tiro e la scelta ricade sull'Umbria, la pacchista Sara ha pescato ben 10mila euro. I prossimi ad essere chiamati sono i gemelli della Sardegna, che hanno un pacco con 200 euro. Penultima chiamata tra i pacchi, la prescelta è la Basilicata con 5mila euro, è il momento dell'ultimo tiro dei primi sei e Alec chiama il Friuli Venezia Giulia con 15mila euro. Il podio è ancora intatto. Il dottore si appropinqua con la prima chiamata: "Merita una partita che scompagina un po' le carte" dice parlando al telefono con il conduttore e propone al concorrente un cambio. La madre accetterebbe e pensa a dei possibili numeri, il figlio la segue e infatti accettando di cambiare pacco ha scelto il numero 3, suggerito anche dalla madre. La scelta è quella di aprire subito il pacco che aveva pescato, De Martino:

Avevo paura, perché stavi prendendo sempre pacchi grandi, ma io sono il tuo fratello maggiore, si sa, i fratelli più piccoli sono scapestrati e a volte ad essere scapestrati si fa bene.

Nel nuovo pacco, infatti, ci sono solo 20 euro. Il prossimo pacco chiamato è il numero 5 che contiene 100 euro. Dopodiché la scelta ricade sulla Campania, che ha pescato un pacco con 500 euro. Il dottore fa la sua telefonata e propone anche l'offerta per un valore di 50mila euro che, però, decide di non accettare. Il primo pacco chiamato è il numero 12, che contiene 75mila euro. Chiamata successiva è quella delle Marche che hanno 50 euro. De Martino invita il concorrente a "trovare i trenta tortellini" e Alec chiama il Piemonte indovinando: "Li volevi far assaggiare al Piemonte eh?". I pacchi rossi sono più dei blu, che sono solamente tre con zero, uno e dieci euro. Il dottore, intanto, arriva: "Dottore come sta? Sta andando in aceto balsamico?" scherza De Martino e dall'altra parte della cornetta il dottore chiede se Alec abbia una richiesta: "70mila euro" dice l'emiliano, il dottore attacca per poi richiamare e offrire 50mila euro. L'offerta è stata rifiutata. Un tiro che Alec affida alla mamma, per poi chiamarlo lui stesso, il numero 10 la new entry dell'Abruzzo, che ha pescato 200mila euro, confermando la solita prassi dei nuovi arrivati che, inspiegabilmente, prendono pacchi alti.

Il dottore offre un nuovo cambio, ma i due rifiutano. Prossimo tiro è il Molise che ha pescato zero euro. E parte il consueto balletto sulle note di Sesso e Samba. Tocca sentire il dottore, che chiama e per un tiro offre 39mila euro che, però, vengono rifiutati. Il pacco chiamato è il Trentino Alto Adige che ha al suo interno centomila euro. Il dottore richiede ad Alec quanto vorrebbe e il biologo propone 50mila, ma il dottore controbatte con 30mila. Ci sono due pacchi blu ancora in gioco e tre rossi, ma Alec è deciso: "Io me la rischio, a prescindere da quello che c'è nel pacco". È il momento del mantra per chiamare un pacco blu e si chiama la Sicilia, De Martino si avvicina per vederne il contenuto: "Abbiamo ufficialmente rovinato il mantra, non lo facciamo più". Il pacco contiene, infatti, 300mila euro. Entra in gioco Elisa, la madre di Alec che trova dieci euro. L'ultimo tiro della partita è quello per la Liguria che aveva 30mila euro.

Alec si ritrova con due pacchi: da un lato 50mila euro e dall'altro 1 euro. "O tutto niente" suggerisce il conduttore. Il dottore offre il cambio: "È questione di crederci o non crederci. Se anche dovessimo perdere, ci ho creduto fino in fondo, perché sono andato a prenderlo. Sono disposto a subire la sconfitta, quindi, tengo questo pacco". Dopo il cambio rifiutato, con contrarietà della mamma, è il momento di scoprire cosa avrà pescato Alec, il conduttore che ha visto il contenuto del pacco numero 20, l'unico rimanente, dice scherzando sulla somiglianza col ragazzo: "Mammà perdonaci". Nel pacco che Alec ha preso con la sue mani c'era solo un euro: "Spero che ti porti tanta fortuna e sia il primo di tanti euro" dice Stefano De Martino salutando il suo gemello.