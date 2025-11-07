Ad Affari Tuoi, Stefano rischia tutto per realizzare il sogno della figlia: con quale cifra è tornato a casa

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di Affari Tuoi di venerdì 7 novembre, la partita di Stefano dall'Emilia Romagna che gioca insieme alla moglie Simona. Faceva l'artigiano, ma durante il Covid venne morso da un ragno violino e fu costretto a farsi amputare un dito, da allora lavora come tatuatore. Questa sera gioca con il pacco numero 9.

La partita di Stefano insieme alla moglie Simona

Stefano comincia così così dalla Basilicata: i 30mila euro contenuti nel pacco sono seguiti dai 15mila. Dopo si riprende e chiama lo zero e i tiri successivi si alternano tra rossi e blu: 100mila euro e il pacco nero che contiene 10 euro. Poi chiama Gennarino e si assicura già 5mila euro in gettoni d'oro.

Il Dottore chiama puntuale e offre 32mila euro, il pacchista rifiuta. Nell'1 della Toscana c'è solo 1 euro, seguito da 50 euro. La batosta arriva dopo con i 200mila contenuti nel pacco della Lombardia, ma Stefano non demorde e rifiuta anche i 20mila euro che gli vengono proposti. Nel 4 della Campania ci sono 5 euro ed è il momento del biglietto della Lotteria Italia, annunciato anche stasera da Herbert Ballerina (trovate il codice estratto stasera qui). Purtroppo il momento di felicità passa subito, perché dopo escono i 300mila euro e poi vanno via anche i 50mila. Il protagonista della serata non demorde e rifiuta anche i 7mila euro.

Il finale di partita di Stefano

La partita è indubbiamente complicata visto che, dopo una serie di chiamate sfortunate, Stefano resta con solo 75mila e 10mila euro dal lato dei rossi e 4 pacchi blu. Per fortuna ne chiama subito due, ma trova pure i 10mila. La stessa cifra che gli viene offerta qualche minuto dopo: "Ho un po' di idee, abbiamo nostra figlia che ora si diploma e vorrebbe intraprendere un percorso di studi impegnativo", spiega il pacchista, e rifiuta ancora. Poi rifiuta pure il cambio. Alla fine rimane con 75mila da una parte e 20 euro dall'altra. Il Dottore gli offre 26mila euro, Stefano ci pensa e ci ripensa ma alla fine dice no: fa bene, perché nel suo pacco ci sono 75mila euro.