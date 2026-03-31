Affari tuoi non va in onda stasera: Stefano De Martino si ferma, cambia la programmazione di Rai1

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Salta la puntata di Affari tuoi di stasera, martedì 31 marzo. Il programma condotto da Stefano De Martino con la collaborazione di Herbert Ballerina non andrà in onda. Il gioco dei pacchi lascerà spazio a un importante evento sportivo. Andrà in onda l'attesissima partita Bosnia – Italia. Un incontro decisivo per l'accesso ai Mondiali di Calcio 2026.

Affari tuoi non va in onda martedì 31 marzo

Martedì 31 marzo, gli spettatori di Rai1 dovranno rinunciare al consueto appuntamento con Affari tuoi. Non potranno assistere alla strategia di offerte e cambi del Dottore Pasquale Romano, alle battute di Herbert Ballerina, alle coreografie di Martina Miliddi e alla simpatia di Gennarino. Il gioco dei pacchi tornerà in onda in access prime time da domani, mercoledì 1 aprile. L'appuntamento sarà come sempre alle ore 20:35 su Rai1, subito dopo Cinque minuti di Bruno Vespa e il film Un padre. L'ultima concorrente che ha tentato la fortuna nel programma di Rai1 è stata Simona. La concorrente della Calabria ha portato a termine una partita davvero tortuosa. Prima ha ceduto il suo pacco che conteneva 30mila euro prendendo un pacco blu, poi ha tentato il tutto per tutto alla regione fortunata. Grazie all'intuizione del padre Giustino di puntare sulla regione Veneto, ha vinto 50mila euro.

Come cambia la programmazione di Rai1: la partita Bosnia – Italia

Nella prima serata di martedì 31 marzo, Rai1 lascerà spazio alla partita Bosnia – Italia. Il collegamento avrà inizio alle ore 20:30, dunque subito dopo il Tg1. È una partita molto importante ai fini della qualificazione ai Mondiali di Calcio 2026, dunque si andrà avanti fino a quando non si otterrà una squadra vincitrice. Se il risultato non dovesse sbloccarsi nei tempi regolamentari, Bosnia e Italia si affronteranno ai tempi supplementari e se necessario anche ai rigori. Sarà possibile seguire il match in diretta su Rai1 e in streaming su RaiPlay.