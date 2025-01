video suggerito

Alec Magni Baraldi dopo Affari Tuoi sogna la TV: “Spero di tornare presto, grazie a mio fratello Stefano De Martino” Alec Magni Baraldi, concorrente dell’Emilia Romagna, è tornato alla sua vita dopo Affari tuoi. Il pacchista si è distinto per la somiglianza con Stefano De Martino e oggi confida il desiderio di tornare presto in TV. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Alec Magni Baraldi è tornato alla sua vita dopo l'esperienza in tv ad Affari tuoi. Il concorrente, che ha giocato per la regione Emilia Romagna, non è stato particolarmente fortunato. Durante il suo percorso da pacchista ha spesso pescato pacchi rossi, ma quando è arrivato il suo momento è tornato a casa con un solo euro. Nel programma condotto da Stefano De Martino si è distinto per la somiglianza con il conduttore.

Alec Magni Baraldi dopo Affari tuoi: i ringraziamenti su Instagram

Alec Magni Baraldi, atleta e studente di biotecnologie mediche, una volta conclusasi l'esperienza ad Affari tuoi ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno fatto parte del suo percorso. A partire da sua madre, che l'ha affiancato nel corso della puntata che lo ha visto protagonista:

Grazie di cuore a tutti voi che avete condiviso con me questa incredibile esperienza ad Affari Tuoi. Un grazie speciale a mia mamma, la mia compagna di squadra, con cui ho vissuto ogni emozione di questa avventura unica. Un pensiero pieno d’affetto va anche ai miei amici pacchisti, la mia seconda famiglia, che hanno reso questo viaggio ancora più indimenticabile. Grazie alla Rai per l’opportunità.

Il ringraziamento a Stefano De Martino e il desiderio di tornare in tv

Alec Magni Baraldi, poi, ha rivolto un ringraziamento speciale a Stefano De Martino: "Grazie a mio fratello Stefano per la sua energia e il suo talento, che hanno reso tutto ancora più magico. Questo viaggio è stato nostro, insieme!". Sin dalla sua prima puntata, infatti, il conduttore lo ha reso protagonista rimarcando la somiglianza che li accomuna e invitandolo al centro dello studio per ballare con lui sulle note di Sesso e Samba, canzone di Gaia e Tony Effe. Alec ha concluso il suo post esprimendo il desiderio di tornare in tv: "E chissà…spero di poter tornare presto in TV per vivere altre emozioni come queste!".