Affari Tuoi, chi è il pacchista Alec Magni Baraldi sosia di Stefano De Martino: “Mia versione aggiornata, è più bello lui” Nella puntata di Affari tuoi trasmessa mercoledì 4 dicembre ha giocato Erica, concorrente della Campania, che ha vinto 30mila euro. A catturare l’attenzione degli spettatori, il nuovo pacchista dell’Emilia Romagna Alec Magni Baraldi. Stefano De Martino ha evidenziato quanto il concorrente sia somigliante a lui. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa mercoledì 4 dicembre ha giocato Erica per la regione Campania. Nel programma condotto da Stefano De Martino, la concorrente si è fatta accompagnare dal marito Andrea. La sorte le ha assegnato il pacco numero 3. La concorrente ha vinto 30mila euro, accettando l'offerta del Dottore Pasquale Romano. Prima che iniziasse la partita, il conduttore ha presentato il nuovo pacchista dell'Emilia Romagna, Alec Magni Baraldi, e ha rimarcato la loro somiglianza: "Sembra mio fratello".

Chi è Alec Magni Baraldi, pacchista che somiglia a Stefano De Martino

Prima che iniziasse la partita di Erica, Stefano De Martino ha presentato la new entry dell'Emilia Romagna, Alec Magni Baraldi da Castelvetro di Modena. Il conduttore ha invitato gli spettatori a guardarlo attentamente, poi si è messo accanto a lui per rimarcare la somiglianza. Si è rivolto al regista: "Mignucci fammi un favore, stringi un po' qua, su Alec. Chi vi ricorda? È la mia versione aggiornata, più bello, più giovane, più fico. È il mio stuntman". Alec Magni Baraldi ha un profilo Instagram da poco più di 2mila follower (numero che con molta probabilità è destinato a crescere con la sua partecipazione ad Affari tuoi). Nella vita è un atleta che si è aggiudicato diverse medaglie (medaglia d'argento staffetta 4×400 campionati universitari italiani, medaglia d'argento 4×400 cds regionali, medaglia bronzo 4×400 challenge assoluti), è laureato in Scienze biologiche ed è felicemente fidanzato.

La storia di Erica, concorrente della Campania e del marito Andrea

Erica è la concorrente della regione Campania che ha giocato nella puntata di Affari tuoi di mercoledì 4 dicembre. Originaria di Marcianise in provincia di Caserta, desiderava diventare notaio, poi ha cambiato idea:

Ho fatto la pratica notarile dopo essermi laureata in Giurisprudenza per pochi mesi, poi ho deciso di abbandonare. Attualmente lavoro in una società di consulenza. Mi occupo di consulenza alle pubbliche amministrazioni per il miglioramento della Sanità della Regione Campania.

Si è fatta accompagnare dal marito Andrea, che si occupa di serramenti e produce sistemi per gli infissi. Lui ha 30 anni e stanno insieme da 15 anni. Lei ne aveva 13 quando si sono conosciuti. Anni dopo l'inizio della loro relazione, sfogliando l'album del giorno della Comunione, si sono accorti di essere entrati in chiesa l'uno accanto all'altra. Un caso che – qualche anno dopo – è apparso come una romantica coincidenza. Il 4 ottobre 2024 si sono sposati.

Affari tuoi, Erica ha vinto 30mila euro nella puntata di mercoledì 2 dicembre

Vediamo come è andata la partita di Erica e del marito Andrea. I primi sei pacchi aperti contenevano 75mila euro, 500 euro, 1 euro, 0 euro, 5mila euro e 100 euro. Il dottore ha offerto 40mila euro. La coppia ha rifiutato l'offerta. I pacchi seguenti contenevano 30mila euro, 15mila euro e 20 euro. Il dottore ha offerto il cambio. Anche questa opzione è stata rifiutata. Erica ha scelto i pacchi che contenevano 50mila euro, 200mila euro e 10 euro. Il dottore ha offerto di nuovo 40mila euro. Offerta rifiutata. La concorrente ha aperto il pacco contenente 10mila euro. Il dottore ha offerto il cambio e la pacchista ha rifiutato. Ha aperto poi i pacchi che contenevano 20mila euro e 100mila euro. Il dottore ha offerto il cambio, che è stato rifiutato. Nel pacco seguente, Erica ha pescato 5 euro. Il dottore, allora, ha offerto 30mila euro. Erica e Andrea hanno accettato l'offerta. Scelta azzeccata, nel pacco della concorrente c'erano solo 200 euro.