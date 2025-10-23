Ad Affari Tuoi Herbert Ballerina mangia il croccantino di Gennarino, Stefano De Martino gli aveva promesso 300mila euro

Programmi tv
Un pacco rivelatosi nefasto per Adriano Mocci, pacchista protagonista della puntata di Affari Tuoi del 23 ottobre, ha messo Herbert Ballerina nella singolare condizione di dover mangiare un croccantino per cani, quello di Gennarino. L’assaggio è arrivato a seguito di una scommessa con il conduttore Stefano De Martino.
A cura di Stefania Rocco
Immagine

Una scommessa tra Stefano De Martino ed Herbert Ballerina ha portato quest’ultimo a mangiare un croccantino destinato a Gennarino, la mascotte di Affari Tuoi. È accaduto nella puntata del 23 ottobre, quando una scelta sfortunata del pacchista Adriano Mocci – che ha eliminato il pacco da 300mila euro – ha spinto il conduttore e il suo amico a lanciarsi in una scommessa.
Quanto mi dai se mangio questo croccantino?”, ha chiesto Herbert a Stefano. Il conduttore gli ha risposto che, se lo avesse davvero fatto, gli avrebbe dato la somma contenuta nel pacco accanto a lui, che stava per essere aperto. Quando si è scoperto che quel pacco conteneva 300mila euro, Herbert ha deciso di mantenere la promessa e ha mangiato subito il croccantino, nonostante De Martino lo invitasse a lasciar perdere.

Stefano De Martino “non paga la scommessa”: a Herbert Ballerina solo 300mila lire

Con la consueta ironia, De Martino è riuscito a cavarsela anche in questa occasione. Approfittando di uno degli assegni messi a disposizione dal “dottore”, ne ha compilato uno scrivendo “300.000” e aggiungendo sotto la dicitura “lire”. Herbert, che aveva già fiutato l’inganno, ha accettato di buon grado lo scherzo, scoprendo solo dopo la beffa.

Adriano Mocci vince 25mila euro: nel pacco nero c’erano 30mila euro

Il protagonista della puntata è stato Adriano Mocci, operatore ecologico di Foligno. La sua partita non è stata particolarmente fortunata: ha eliminato quasi tutti i pacchi più alti e, alla fine, gli sono rimasti solo il pacco da 10 euro e quello nero. Pur convinto che nel pacco nero ci fossero 300mila euro, ha preferito accettare l’ultima offerta del dottore da 25mila euro, temendo di restare a mani vuote. La moglie lo avrebbe spinto a rischiare, ma la decisione si è rivelata comunque azzeccata: nel pacco nero c’erano infatti 30mila euro, poco più della cifra accettata.

