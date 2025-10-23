Ad Affari Tuoi Herbert Ballerina mangia il croccantino di Gennarino, Stefano De Martino gli aveva promesso 300mila euro

Una scommessa tra Stefano De Martino ed Herbert Ballerina ha portato quest’ultimo a mangiare un croccantino destinato a Gennarino, la mascotte di Affari Tuoi. È accaduto nella puntata del 23 ottobre, quando una scelta sfortunata del pacchista Adriano Mocci – che ha eliminato il pacco da 300mila euro – ha spinto il conduttore e il suo amico a lanciarsi in una scommessa.

“Quanto mi dai se mangio questo croccantino?”, ha chiesto Herbert a Stefano. Il conduttore gli ha risposto che, se lo avesse davvero fatto, gli avrebbe dato la somma contenuta nel pacco accanto a lui, che stava per essere aperto. Quando si è scoperto che quel pacco conteneva 300mila euro, Herbert ha deciso di mantenere la promessa e ha mangiato subito il croccantino, nonostante De Martino lo invitasse a lasciar perdere.

Stefano De Martino “non paga la scommessa”: a Herbert Ballerina solo 300mila lire

Con la consueta ironia, De Martino è riuscito a cavarsela anche in questa occasione. Approfittando di uno degli assegni messi a disposizione dal “dottore”, ne ha compilato uno scrivendo “300.000” e aggiungendo sotto la dicitura “lire”. Herbert, che aveva già fiutato l’inganno, ha accettato di buon grado lo scherzo, scoprendo solo dopo la beffa.

Adriano Mocci vince 25mila euro: nel pacco nero c’erano 30mila euro

Il protagonista della puntata è stato Adriano Mocci, operatore ecologico di Foligno. La sua partita non è stata particolarmente fortunata: ha eliminato quasi tutti i pacchi più alti e, alla fine, gli sono rimasti solo il pacco da 10 euro e quello nero. Pur convinto che nel pacco nero ci fossero 300mila euro, ha preferito accettare l’ultima offerta del dottore da 25mila euro, temendo di restare a mani vuote. La moglie lo avrebbe spinto a rischiare, ma la decisione si è rivelata comunque azzeccata: nel pacco nero c’erano infatti 30mila euro, poco più della cifra accettata.