Il padre di Edoardo Donnamaria: “Squalificato ingiustamente e usato per creare interesse gratis” “Sono meno dilettanti di quanto pensiate”: così si è sfogato Vincenzo Donnamaria, rimarcando come il Grande Fratello stia continuando a marciare sull’immagine di suo figlio, creando interesse, ma senza coinvolgerlo direttamente.

A cura di Daniela Seclì

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Edoardo Donnamaria, sebbene non sia stato ancora ammesso nello studio del Grande Fratello Vip dopo la squalifica, è stato protagonista di un blocco della puntata trasmessa lunedì 13 marzo. Inoltre, in apertura era stata annunciata una sorpresa da parte sua ad Antonella Fiordelisi. Tutti pensavano a un incontro tra i Donnalisi, in realtà si trattava di un video. In queste ore, è arrivato lo sfogo del padre dell'ex concorrente, Vincenzo Donnamaria.

Lo sfogo del padre di Edoardo Donnamaria

Vincenzo Donnamaria, padre di Edoardo, ha l'impressione che il Grande Fratello stia continuando a marciare sull'immagine di suo figlio, creando interesse, ma gratuitamente, quindi senza coinvolgerlo direttamente:

Sono molto meno dilettanti di quello che pensate. Hanno emesso sentenza ingiusta (che manco il giudice Carnevale) creando interesse. Hanno creato sollevazione popolare e quindi interesse. Hanno creato aspettativa di ingresso in studio e quindi interesse. Hanno creato # in tendenza e quindi interesse. Hanno fatto prima mezz'ora per share sullo squalificato e quindi interesse. Hanno consentito fuochi d'artificio e quindi interesse. Hanno creato presupposti per incontro con suocero e manager e quindi interesse. Hanno creato presupposti per incontro col fandom e quindi interesse. E tutti aspetteranno ingresso di Edo. Nei prossimi venti giorni. E quindi interesse. Il tutto GRATIS. Ragazzi!! Questi sono geni.

La sorpresa di Edoardo Donnamaria per Antonella Fiordelisi

I fuochi d'artificio a cui fa riferimento Vincenzo Donnamaria, sono quelli della sorpresa che Edoardo ha organizzato per Antonella Fiordelisi. Dopo la puntata, infatti, l'ex concorrente si è recato nei pressi della casa e ha urlato il suo amore alla fidanzata: "Auguri, sorridi che sei la più bella del mondo". Poi, il cielo si è riempito dei colori dei fuochi d'artificio. Antonella è rimasta molto colpita e ha commentato: "Lo voglio vedere, mi ama tanto. Se continua così poi ci sposiamo, che deve fare di più?"