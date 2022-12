Il discorso di fine anno di Sergio Mattarella oggi in diretta Tv: orario e dove vederlo Il 31 dicembre 2022 Sergio Mattarella tornerà a rivolgersi alla nazione dopo la a rielezione. Quello del 2021 era stato l’ultimo discorso del suo settennato.

A cura di Andrea Parrella

Il discorso di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella è un appuntamento molto significativo che tornerà anche per il 31 dicembre 2022. Quello del 2021 doveva essere l'ultimo discorso pronunciato da Mattarella, giunto alla conclusione del suo settennato, tanto che le sue parole furono dichiaratamente di congedo. Pochi mesi dopo, tuttavia, a inizio del 2022, Sergio Mattarella è stato rieletto dopo aver dato disponibilità per un secondo mandato in vista dell'impossibilità di vedere convergere le forze politiche su un nome alternativo.

La stessa cosa era accaduta al suo predecessore, Giorgio Napolitano. Un Sergio Mattarella che sta lavorando proprio in questi giorni alla scrittura del suo discorso, dopo essere risultato negativo al Covid, come un comunicato del Quirinale ha reso noto che "dopo quindici giorni – trascorsi con modeste linee di febbre soltanto nei primi tre giorni e senza sintomi di rilievo – il presidente è negativo al Covid. Pertanto ha ripreso le proprie attività a ritmo normale".

L'orario e dove vedere il discorso di Sergio Mattarella in diretta tv e streaming

Come da prassi, il presidente della Repubblica rivolge il suo messaggio augurale ai cittadini alle 20.30 del 31 dicembre, a reti unificate dal Palazzo del Quirinale. Una liturgia che verrà rispettata anche il 31 dicembre 2022, quando il presidente si rivolgerà ai cittadini sia attraverso le principali emittenti televisive che in streaming, sul canale Youtube della presidenza della Repubblica e sulle piattaforma RaiPlay e Mediaset Play e su

Come rivedere il discorso di fine anno del presidente della Repubblica

Per chiunque dovesse perdersi la trasmissione in diretta del discorso del presidente della Repubblica, sarà naturalmente possibile riascoltare le parole del capo di Stato attraverso le stesse piattaforme streaming sopra citate, dove il video del discorso resterà caricato nei giorni successivi.