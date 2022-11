Il bacio nella notte tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà al GFVip, Daniele: “Lei se lo merita” Arriva il bacio atteso tra Antonino Spinalbese e Giaele de Donà al GF VIP: nella notte, durante il gioco della bottiglia, i due Vippoli si sono scambiati un passionale bacio, commentato dai loro compagni d’avventura.

A cura di Gaia Martino

Al Grande Fratello Vip il gioco della bottiglia ha fatto baciare pubblicamente anche Antonino Spinalbese e Giaele De Donà dopo Nikita Pelizon e Daniele Dal Moro. Alcuni Vipponi si sono trattenuti in giardino nella notte e si sono divertiti a baciarsi e a svolgere le richieste dei vari: dopo settimane di liti e riavvicinamenti, di "movimenti strani" sotto le coperte tra loro, l'hair stylist e la modella si sono scambiati un passionale bacio avanti le telecamere e avanti i loro inquilini. È stato Daniele Dal Moro ad assegnargli questo obbligo, "Ho un rapporto con Antonino, se non gli va cambio". L'ex di Belen però non ci ha pensato due volte, si è girato ed ha baciato la sua inquilina.

Il bacio tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà al GF Vip

È toccata a loro stasera baciarsi, dopo Nikita e Daniele qualche sera fa. Antonino Spinalbese e Giaele De Donà per il gioco della bottiglia si sono scambiati un passionale bacio. L'hair stylist, dopo aver confessato il suo timore essendo lei sposata, si è convinto con le parole dei suoi inquilini – "Non è per lei, se lo merita" ha detto Daniele, "È un gioco, non puoi contestare" Edoardo Tavassi – così non ci ha pensato due volte: si è alzato e l'ha baciata, scatenando le urla degli inquilini.

Pare ci abbia poi preso gusto, successivamente si è avvicinato nuovamente alla De Donà per stamparle un nuovo bacio.

Lo sfogo di Antonino Spinalbese

In cucina con Oriana Marzoli e Wilma Goich, Antonino Spinalbese si è poi sfogato, ricordando di essersi avvicinato a donne già impegnate. "Con Ginevra mi preoccupavo per il suo fidanzato, con Giaele mi preoccupo per suo marito ed io non mi preoccupo mai per me stesso. Non mi posso preoccupare per tutti, sono single" ha detto , mentre su Twitter gli utenti intanto sospettano che presto potrebbe nascere qualcosa tra lui e la new entry Oriana Marzoli.