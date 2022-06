I 5 motivi per cui Nicolas Vapodiris ha vinto L’Isola dei Famosi 2022

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sull'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Altro outsider dei reality, come Daniele Bossari e Raz Degan, il naufrago Nicolas Vaporidis aveva tutte le carte in regola per essere il predestinato vincitore dell'Isola dei Famosi 2022. Ecco cinque validi motivi per cui la sua vittoria ha messo tutti d'accordo con quasi il 90% dei voti.

1. L'uomo al di là dell'attore

Sin dal suo ingresso, non ha mai taciuto il desiderio di far scoprire al pubblico ‘l'uomo dietro l'attore', calando totalmente la maschera. L'aver evitato qualsiasi dissimulazione su propositi e intenzioni ha fatto di lui un autentico potenziale vincitore dell'Isola.

2. Il rispetto per la fidanzata Ali e la loro privacy

In un momento storico così facilmente esposto alla tentazione ossessiva della condivisione, Vaporidis è rimasto fedele al sentimento che lo unisce alla fidanzata Ali fuori dal programma, proteggendolo dalle telecamere. Entrambi hanno evitato di mettere la loro storia al centro della Palapa e hanno dato valore alla loro privacy, passata a volte per i naufraghi per ‘questa sconosciuta'. La dimostrazione che vadano i cachet stellari ma non tutto si compra.

3. La famiglia accennata, il silenzio su Giorgia Surina

La mamma, prima persona da abbracciare di ritorno dall'Honduras, insieme alla sorella incinta. Poche parole, intime e riservate, sui membri della famiglia e relative storie. Nessuna grande leva emotiva a fare gioco al suo percorso, nemmeno una finestra sul passato, come quella che sarebbe stata la più facile e commentata: il divorzio lampo da Giorgia Surina.

4. L'amicizia con Edoardo e Carmen: il saper andare oltre

L'amicizia con Edoardo Tavassi e Carmen Di Pietro è stata la massima dimostrazione della capacità di saper andare oltre i propri preconcetti e la diffidenza che ne era derivata. Falso, in un primo momento, il fratello di Guendalina, insopportabile la mamma di Alessandro Iannoni, sono diventati via via i suoi inseparabili compagni di viaggio, a tal punto che l'uscita forzata di Edo ha trasformato la finale di Vaporidis in "una gioia a metà". Ciò che prova più di tutto che l'intelligenza non prescinde mai da una sana emotività, libera di ricredersi e saper fare un passo indietro.

5. Una condotta tv da prima serata

Nessuno esente, nei reality si litiga, è una regola imprescindibile. Un potenziale vincitore si valuta anche da questo, da quanto riesce a rimanere sul pezzo della polemica senza farsi fagocitare dal registro trash. Dagli scontri con Floriana Secondi a quelli con Laura Maddaloni e Clemente Russo, arrivando al ring con l'amico Edoardo (a round alternati con Mercedesz Henger), Nicolas Vaporidis è riuscito a spiegarsi senza particolare aggressività o con argomentazioni discutibili. Una condotta che ha difficilmente imbarazzato conduttori e opinionisti, al netto delle divergenze di pensiero e di inciampi clamorosi, soprattutto quello con Luxuria, che stava davvero rischiando di compromettere tutto il suo percorso.