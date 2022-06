Edoardo Tavassi abbandona l’Isola, il saluto commosso a Nicolas Vaporidis: “Siamo una cosa sola” Edoardo Tavassi è costretto ad abbandonare l’Isola dei Famosi e prima di andare via saluta i naufraghi con cui ha stretto un rapporto più stretto, ovvero Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro.

A cura di Ilaria Costabile

La centesima puntata in era Mediaset dell'Isola dei Famosi si apre con una notizia a dir poco devastante per alcuni naufraghi: Edoardo Tavassi, dopo l'infortunio dei giorni scorsi, è costretto a lasciare il reality ad un passo dalla finale. L'annuncio viene dato singolarmente ai concorrenti con cui il romano ha legato di più in questo percorso, ovvero Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis. Con l'attore, nonostante le discussioni e le incomprensioni che non sono mancate, è nata una vera ed intensa amicizia.

Il saluto a Carmen Di Pietro

Dopo aver annunciato le sue condizioni, Tavassi si rivolge in prima battuta a Carmen Di Pietro, con la quale nel tempo tra una battuta e l'altra è nato un legame fortissimo, seppur inaspettato:

Non avrei mai immaginato di diventare così amico di Carmen Di Pietro prima dell’isola, sei una persona meravigliosa, sei positiva, porti il sorriso sempre. Sei una mamma meravigliosa hai cresciuto uno dei migliori ragazzi che abbia mai conosciuto, un ragazzo incredibile, ce ne vorrebbero a miliardi di mamme come te.

Le parole per Nicolas Vaporidis

Ma il saluto più commosso è quello che rivolge a Nicolas Vaporidis, amico di questo lunghissimo percorso, con cui è nata un'intesa forte, intensa, destinata a rimanere nel tempo, come dimostrano anche le lacrime che solcano il viso dell'attore romano e la voce emozionata di Edoardo, costretto a dover abbandonare il reality:

Io e te siamo proprio all’opposto, ma abbiamo trovato un equilibrio. Ci siamo mischiati e siamo diventati una cosa cosa, io senza te, i tuoi discorsi motivazionali, non sarei mai arrivato fino a qui, abbiamo fatto tutto insieme, mancava solo che ci baciavamo qua. Ad agosto vengo a Londra, al ristorante tuo, mi fai conoscere Ali, e quando ti sposi vengo al tuo matrimonio, poi magari Ali c'ha pure una amica me la fai presentare.

Anche Nicolas Vaporidis ha commentato l'addio del suo compagno d'avventura: "Avrei voluto che non se ne andasse, sognavamo questo momento da mesi. Edoardo mi ha permesso di essere me stesso, ci siamo aperti, ci siamo raccontati le nostre vite, gli voglio davvero un bene dell'anima". Anche Vladimir Luxuria benedice questa amicizia: "Non so se Edoardo rivedrà Mercedesz tornato in Italia, ma sull'amicizia con Nicolas io ci metto la mano sul fuoco".