Guendalina Tavassi: “Edoardo sarebbe rimasto, bastava permettergli di restare immobile in spiaggia” Guendalina Tavassi spiega a Fanpage.it il motivo che l’ha spinta a rifiutare di collegarsi con l’Isola dei famosi durante la puntata scandita dall’abbandono del fratello Edoardo a causa di un infortunio.

A cura di Stefania Rocco

Foto IPA

Edoardo Tavassi ha lasciato l’Isola dei famosi a una settimana dalla finale. Il concorrente, tra i superfavoriti alla vittoria, è stato costretto ad abbandonare a causa di un infortunio e delle condizioni del suo ginocchio, dopo la rottura dei legamenti. La sorella Guendalina, anche lei ex concorrente dell’Isola, ha deciso di disertare il collegamento con il programma previsto per la puntata di lunedì 20 giugno dopo avere appreso che il fratello sarebbe stato costretto a ritirarsi. Contattata da Fanpage.it, ha spiegato il motivo della sua decisione.

Perché hai rifiutato di collegarti con l’Isola?

Perché ieri sera, solo mezz’ora prima del collegamento, ho saputo che Edoardo non sarebbe rientrato in gioco. Non me la sono sentita di vedere i tributi a lui dedicati perché, per me e per tutta Italia da quello che ho potuto leggere, Edo sarebbe dovuto essere il vincitore dell’Isola. Doveva restare lì, se se la sentiva. Ieri non avevo ancora potuto parlarci ma penso che sarebbe rimasto anche dolente e morente: dopo tre mesi di Isola, a sei giorni dalla finale, chiunque sarebbe rimasto. Solo il viaggio Honduras – Italia dura tre giorni tra aerei, scambi e autobus. Considerando che poteva restare altri sei giorni sulla stuoia, seduto in spiaggia, avrei preferito che rimanesse. Poteva non vincere ma almeno ci avrebbe provato. Dall’Isola hanno detto che ritenevano rischioso farlo restare. Ma mandarlo in Italia comporta comunque un viaggio lungo tre giorni. Ci sono rimasta male per questo. A questo punto, poteva restare fermo in spiaggia e poi fare la finale.

Lo scorso anno a Paul Gascoigne fu consentito di restare a condizione che non partecipasse alle prove e dormisse su una brandina.

Appunto, avrebbero potuto fare quello. E invece hanno ritenuto che fosse pericoloso per il ginocchio. Sicuramente sarebbe stato rischioso però un escamotage si poteva trovare. Se Edoardo se la sentiva di restare, tanto avrebbe dovuto intraprendere comunque il volo e il viaggio, avrebbe almeno avuto la possibilità di partecipare alla finale.

Che cosa ha avuto precisamente?

Si è rotto i legamenti e ha un versamento. Si è fatto molto male.

Dovrà essere operato?

Sicuramente.

Sei già riuscita a sentirlo?

Questa mattina, in Honduras era ancora notte. Mi ha detto che sarebbe rimasto, che mancavano solo sei giorni e che aveva fatto questo percorso durato tre mesi non certo per andarsene via a un passo dalla fine. Ha aggiunto che con i dottori avevano ritenuto fosse meglio così, quindi va bene lo stesso. Sarebbe rimasto se gliene avessero dato la possibilità. È stato bruttissimo vederlo andare via. Sognavamo un podio con lui, Nicolas e Carmen, non con persone che sono arrivate ieri. Non la trovo giusta questa finale. Prima me ne vado io perché prolungano il gioco e non posso restare, poi anche mio fratello è costretto ad andarsene. Siamo proprio sfigati.

Edoardo Tavassi saluta i compagni in Palapa (Foto IPA)

Perché non hai provato a restare?

Perché quella doveva essere la finale, non pensavo nemmeno di arrivare al 23. Mi ero organizzata con i bambini fino a quel giorno, non potevo andare al di là di quella data.

Edoardo lo vedrai direttamente lunedì?

Sì. Non può utilizzare i social, è tipo “rinchiuso” finché non lo presentano lunedì in puntata.

Chi se la giocherà questa vittoria?

Nicolas e Carmen e va bene, ci stava. Ma sognavamo una finale con me, Edoardo, Alessandro, Nicolas e Carmen. Gli altri, con tutto il bene che posso volergli, sono arrivati dopo e non meritavano quanto noi. È come se io arrivassi l’ultimo giorno e partecipassi alla finale solo per quello. La vedo un po’ così.

Come spieghi la reazione di tua madre Emanuela Fuin? Ha scritto che Edoardo era stato obbligato a lasciare.

Non so che cosa abbia scritto ma mi dissocio da tutto quello che pubblica e dice mia madre (ride, ndr). Non è che uno è obbligato. Se c’è un referto medico, che purtroppo noi non abbiamo visto, che dice che Edo non è in condizioni di restare, non possono chiedergli di restare perché evidentemente non se ne assumono la responsabilità. Però si poteva trovare un modo. Gli si poteva far firmare un foglio in cui Edoardo si impegnava ad assumersi la totale responsabilità per tutto quello che fosse accaduto. Poi magari queste sono cose burocratiche che non possiamo sapere. Magari era pericoloso perché, con il ginocchio in quello stato, gli poteva saltare qualche punto. Gli avevano messo quattro punti appena arrivato, per poi fargli continuare il gioco. Diciamo che pensavamo che per sei giorni gli sarebbe stato concesso di restare immobile su una stuoia.

Hai cambiato idea su Mercedesz Henger?

A me piace ma tocca vedere una volta fuori quanto resterà interessata a Edo. Lo scopriremo solo una volta che entrambi saranno usciti.

Edoardo abbraccia Mercedesz Henger prima di lasciare l’Isola (Foto IPA)

Lui sembra faticare a credere all’interesse di Mercedesz ma in realtà, magari qualcuno lo sa, tuo fratello ha avuto diverse fidanzate famose.

Vero, ma lui è diffidente in generale nei confronti dell’amore. Ogni volta che gli sembrava di avere trovato la donna perfetta lo lasciavano. È capitato che la donna in questione andasse via con un altro oppure che gli dicesse che non lo amava più. Per questo ha paura, vede sempre il negativo in tutto. In questo contesto, non essendo Edo una persona di spettacolo, non sapeva quanto una persona potesse fingere a beneficio di telecamera o quanto fosse realmente interessata. Per questo le ha detto che intende conoscerla fuori. È nato un bellissimo rapporto ma chissà se questa cosa da parte di Mercedesz proseguirà anche una volta finita l’Isola.