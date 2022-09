“Meglio vendere materassi che andare nei reality”, la frecciata di Guenda Goria a Patrizia Rossetti Guenda Goria commenta con sarcasmo la prima puntata del Grande Fratello Vip e lancia subito una stoccata a Patrizia Rossetti che aveva criticato la partecipazione di Maria Teresa Ruta allo show di Canale 5.

La settima edizione del Grande Fratello Vip è iniziata lunedì 19 settembre e sono arrivati anche i primi commenti da parte di chi il reality lo ha già fatto e ha iniziato a guardare con curiosità la prima puntata per conoscere anche i concorrenti. Tra i gieffini, quest'anno c'è anche Patrizia Rossetti, che ha già ricevuto una bella frecciata da parte di Guenda Goria che non ha perso occasione per difendere la madre, Maria Teresa Ruta, attaccata proprio dall'attuale protagonista dello show di Canale 5.

La stoccata di Guenda Goria

L'attrice ha infatti pubblicato una storia su Instagram in cui, commentando la puntata in cui i concorrenti hanno fatto le dovute presentazioni, non è riuscita a trattenersi dall'esprimere un giudizio in merito alla showgirl che, per anni, è stata il volto di moltissime televendite comparse principalmente sui canali Mediaset. Quando Maria Teresa Ruta aveva preso parte al GF, portando con sé anche sua figlia, era stata proprio Patrizia Rossetti a dire che lei non avrebbe mai partecipato ad un reality, ed è proprio questo che porta alla ribalta Guenda scrivendo: "Patrizia Rossetti disse su mamma: meglio vendere materassi che perdere la dignità in un reality show. Patrizia, benvenuta al GF Vip. La coerenza".

Maria Teresa Ruta tra le più amate del GF

Maria Teresa Ruta durante la sua partecipazione al reality di Canale 5 ha invece dimostrato di essere una delle più acclamate dal pubblico, nonostante sia uscita ad un passo dalla finale, ma pur essendo stata la concorrente più nominata è riuscita a farsi salvare dai telespettatori che hanno apprezzato la sua eccentricità. Patrizia Rossetti dovrà dare prova di essere una concorrente all'altezza delle aspettative e anche se il reality è iniziato solo da una puntata, sembra che già ci siano i presupposti per far emergere un personaggio a dir poco interessante.