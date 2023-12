Greta Rossetti piange perché vede Perla stare male, Rosy Chin: “Sei tu che sei voluta entrare al GF” Greta Rossetti piange nella Casa del Grande Fratello perché consapevole che il suo ingresso ha fatto soffrire Perla Vatiero che ha visto sfumare inaspettatamente il suo riavvicinamento a Mirko Brunetti. Puntuale la replica di Rosy Chin: “Sei tu che ti sei voluta ficcare qua dentro”.

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Greta Rossetti ha vissuto un momento di sconforto nella Casa del Grande Fratello. La sofferenza di Perla Vatiero, che ha visto improvvisamente sfumare il riavvicinamento con Mirko Brunetti, l’ha colpita al punto da ridurla più volte in lacrime. E Greta, a sorpresa, è apparsa particolarmente colpita dalla sofferenza della ex rivale conosciuta a Temptation Island. Poche ore fa, parlando con Rosy Chin – una delle poche inquiline del GF con la quale è riuscita a stringere un rapporto apparentemente sincero – Greta ha pianto: ritiene che il suo ingresso abbia fatto soffrire Perla e ha manifestato ad alta voce il suo senso di colpa.

Greta Rossetti: “Non è colpa mia, ma di Mirko Brunetti”

Abbracciando Rosy, Greta ha spiegato i motivi della sua tristezza: “Non devo pensare alla sofferenza di Perla perché non è dovuta a me ma a lui. So che da fuori sembro menefreghista ma io che ci posso fare?”. Puntuale la risposta della chef che le ha ricordato di avere scelto di entrare nella Casa consapevole del terremoto che il suo arrivo al GF avrebbe generato: “Qua dentro ti ci sei voluta ficcare tu, amore. E adesso ritrovi lo stesso coraggio”. Non un rimprovero quindi, solo la volontà di spingere Greta ad avere il coraggio delle sue azioni, caratteristica che Rosy trova possa diventare un suo punto di forza.

Mirko Brunetti ha ammesso i suoi sentimenti per Greta

Poche ore fa, Mirko ha finalmente smesso di tergiversare, ammettendo di provare ancora forti sentimenti nei confronti della ex fidanzata Greta. Ritiene invece irrimediabilmente conclusa la relazione con Perla, durata 5 anni e finita a Temptation Island. L’improvviso colpo di scena è valso a Brunetti una valanga di critiche: da una parte, i fan che speravano di rivederlo insieme a Vatiero hanno smesso di sostenerlo, dall’altro a fare un passo indietro solo stati quelli che, pur ritenendo legittima la decisione di Mirko di seguire il suo cuore, non hanno apprezzato il fatto che abbia speso parole e gesti importanti nei confronti della sua ex, illudendola a proposito di un eventuale ritorno di fiamma che sapeva non ci sarebbe stato. Tra i tre protagonisti di questo triangolo, è proprio Mirko quello che rischia di dovere abbandonare la Casa per effetto del malcontento generato negli spettatori del reality.