“Grandi bicchieri, grandi contrazioni”, Piccolo G cita il noce moscata gate: le reazioni in studio Piccolo G nella puntata di ieri, domenica 22 gennaio, ha cantato Fuori dal tunnel di Caparezza durante la sfida e avrebbe dedicato alcuni versi da lui scritti al noce moscata gate. Le reazioni in studio di Maria de Filippi e Rudy Zerbi.

A cura di Gaia Martino

La puntata di Amici 2022 di ieri non ha fornito nuovi elementi rispetto ai famosi fatti di Capodanno: lo scandalo noce moscata a quanto pare potrebbe chiudersi così, senza alcuna dichiarazione ufficiale dal programma. Nel pomeridiano di ieri Piccolo G potrebbe però aver fatto riferimento ai fatti accaduti nelle ultime settimane che hanno stravolto la classe. Tra i versi della canzone sul quale si è esibito durante la sfida, il brano Fuori dal tunnel di Caparezza, l'allievo potrebbe aver citato il noce moscata gate, così come soprannominato dai fan e telespettatori sui social network.

L'esibizione di Piccolo G ad Amici 22

Piccolo G nella puntata di ieri, domenica 22 gennaio 2023, si è esibito sulle note di Fuori dal tunnel di Caparezza, canzone per la quale ha rivisitato il testo in occasione della puntata. Il giovane allievo potrebbe aver fatto riferimento ai fatti di Capodanno: "Non vado a festini o festoni, pieni di ragazzoni che compiono le peggio azioni, con le peggior canzoni, le peggio tradizioni. Fanno grandi bicchieri e dopo grandi contrazioni", le sue parole cantate sulla base del brano. Inoltre alla parola finale, "contrazioni", il cantante si è piegato toccandosi la pancia, gesto che indica il tradizionale "mal di pancia", l'effetto collaterale che stando ai rumors avrebbe colpito i ragazzi colpevoli dell'accaduto. Curiose sono state anche le inquadrature durante la performance. La telecamera al momento dei versi incriminati ha inquadrato prima un sorridente Gerry Scotti, poi il viso serio di Maria de Filippi, piuttosto infuriata per l'accaduto. Rudy Zerbi sarebbe apparso divertito dalla canzone, così come Wax che, secondo le ricostruzioni, sarebbe stato il "capobanda" nella notte di Capodanno. "Lui è un tipo curioso come il pezzo che ha fatto, ti ci vedi fuori dal tunnel?", il commento di Gerry Scotti giudice della puntata, "Si", la replica dell'allievo.

Cosa è successo nella puntata del 22 gennaio

Ad Amici 22 ieri pomeriggio un altro allievo ha conquistato la maglia del Serale: Isobel, la ballerina di Alessandra Celentano, si è aggiunta a Ramon. Entrambi hanno già ottenuto la maglia dorata valevole come pass per la prima serata del talent show. La sfida di Samu non ha trovato un lieto fine: risulta essere ancora congelata. Il pomeridiano ha visto l'assenza di Gianmarco Petrelli ieri: l'allievo, stando a quanto rivelato da Amici News, è stato costretto a restare in casetta causa influenza.