Isobel accede al Serale di Amici22, Maria: “C’era già ai casting di giugno ma non capiva l’italiano” Isobel Kinnear è la seconda allieva di Amici 22 ad accedere al Serale. L’annuncio in studio, poi le parole di Maria de Filippi: “Era qui a giugno ai casting ma non sapeva l’italiano, è rientrata in Australia per impararlo ed è tornata”.

A cura di Gaia Martino

Isobel Kinnear, la ballerina di Amici 22 australiana, è la seconda allieva del talent show ad aver conquistato l'accesso al Serale. Dopo Ramon, la concorrente è riuscita ad ottenere la maglia dorata: le parole di Maria de Filippi e della maestra Celentano.

Isobel conquista la vetta della classifica e accede al Serale

Isobel ha raggiunto la vetta della classifica dopo la sfida giudicata dall'ospite Gerry Scotti. Al secondo posto Mattia Zenzola, terzo Samuel. La ballerina di origini australiane ha da poco imparato a parlare italiano: è grazie alla sua tenacia e alla sua determinazione che è riuscita a conquistare il suo sogno. "Io e il pubblico abbiamo voglia di rivederti ballare", le parole dell'insegnante Alessandra Celentano dopo il verdetto della maxi prova che ha visto tutti i concorrenti protagonisti. Dopo le diverse esibizioni, la ballerina ha ricevuto l'annuncio tanto atteso: "Isobel, sei la seconda allieva ammessa al serale". Dopo le urla di gioia e la consegna della maglia dorata, Maria de Filippi si è rivolta a lei per complimentarsi:

Tu sei l'esempio di tenacia e determinazione. Lei è venuta ai casting a giugno, era brava ma non sapeva l'italiano, non lo capiva. È stata portata avanti dai professionisti, le era stato detto di tornare in Australia, non capiva cosa le venisse detto. Ha studiato l'italiano ed è tornata.

"In 10 settimane, corso full immersion e sono qui" ha continuato la ballerina facendo sorridere tutti. "Sei dentro già da settembre per noi, non da quando sei arrivata. Dovevi concorrere come tutti gli altri capendo cosa ti veniva detto. Complimenti" ha concluso la padrona di casa.

Anche Alessandra Celentano ha espresso parole positive nei confronti dell'allieva:"Quando balla si vede la gioia e la felicità, questo passa". L'allieva ha indossato la maglia sorridendo ed è tornata al suo posto: dopo Ramon, è la seconda allieva ad accedere al Serale.