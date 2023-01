Perché Gianmarco Petrelli è assente nella puntata di Amici 22 oggi Nella puntata di Amici 22 oggi, Gianmarco Petrelli non è seduto tra i banchi della classe del talent show: Amici News svela il motivo, “È malato”.

A cura di Gaia Martino

È iniziata la nuova puntata di Amici di Maria de Filippi 2022 in onda come di consueto su Canale 5 alle ore 14: gli allievi in corsa verso il serale hanno cominciato nuove sfide giudicate dagli ospiti del pomeridiano. Tra i concorrenti del talent show in questo pomeriggio di domenica 22 gennaio 2023 manca però Gianmarco Petrelli, il ballerino della maestra Alessandra Celentano. Stando a quanto fa sapere Amici News, un piccolo problema di salute avrebbe costretto l'allievo a fermarsi: "Al termine della registrazione una ragazza ha chiesto dove fosse Gianmarco e le è stato risposto testualmente: “È UN PO’ MALATUCCIO”, le parole riportate in un tweet dalla pagina che si occupa di fornire le anticipazioni delle puntate.

La sfida di Samu ancora congelata

Samu nella puntata di oggi, domenica 23 gennaio, si è esibito nella sfida contro Paky. Dopo la sgridata di Maria de Filippi per l'allievo siciliano, la maestra Alessandra Celentano ha deciso di dare un banco al nuovo sfidante. Per il ballerino colpevole dei fatti di Capodanno non è però ancora arrivato il verdetto: l'allievo dovrà affrontare un secondo sfidante che conoscerà tra qualche giorno.

Gli ospiti della puntata di Amici oggi domenica 22 gennaio

Gli ospiti della puntata di oggi, oltre i giudici chiamati a dare un giudizio alle sfide di cantanti e ballerini, anche Gerry Scotti: "Il primo classificato avrà l'opportunità di accedere direttamente al Serale" ha spiegato la padrona di casa prima di dare inizio alla gara. Dopo Ramon che ha ottenuto la maglia dorata in una delle precedenti puntate, un altro allievo riceverà il pass per la prima serata del talent show: il primo ad esibirsi è stato Cricca, poi Isobel e Aaron, la quarta Megan. Dalle anticipazioni della puntata registrata nei giorni scorsi è già emerso chi avrà questa importante opportunità.