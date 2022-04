Grande Fratello Vip 7: quando inizia e le anticipazioni sul cast Spuntano le prime indiscrezioni sulla settima edizione del Grande Fratello Vip che tornerà a settembre 2022, nella lista delle probabili concorrenti Pamela Prati e Veronica Cozzani.

A cura di Gaia Martino

Il Grande Fratello VIP si è concluso da circa un mese e già si parla della prossima avventura di nuovi VIP, Alfonso Signorini non appena spente le luci della Casa aveva già dato appuntamento alla prossima edizione. Nonostante sia in vacanza, il conduttore non smette di parlare del suo reality: tra le sue stories negli ultimi giorni ha risposto a diversi utenti Instagram curiosi di conoscere dettagli sulla settima edizione. Signorini avrebbe voluto un ritorno del GF Nip, ma non è stato accontentato: gli occhi ora sono su settembre 2022, mese in cui è previsto il ritorno del reality su Canale 5.

Quando inizia il Grande Fratello VIP 7

Una data esatta ancora non c'è ma nel corso della finale del Grande Fratello VIP Alfonso Signorini si è ritagliato pochi secondi per dare l'appuntamento ai suoi telespettatori per il prossimo settembre. La nuova edizione del reality arriverà dopo l'estate ed ancora con lui alla conduzione. Non si conoscono già invece i nomi dei suoi opinionisti: Sonia Bruganelli aveva inizialmente chiuso ogni ipotesi di rinnovo, prima di svelare che farebbe ancora l'opinionista al GF VIP ma ad una sola condizione, quella di essere sola.

Sonia Bruganelli al GF VIP 6

I probabili concorrenti

È aperto il toto nomi su chi sarà il prossimo concorrente del Grande Fratello VIP. Sui settimanali si parla già di chi potrebbe varcare la porta rossa il prossimo settembre: il settimanale Oggi svela che tra i volti vicini al reality ci sarebbe anche un'ex gieffina, Pamela Prati, che partecipò nella prima edizione ma con scarsi risultati. Fu squalificata per aver infranto diverse volte il regolamento. Un nome che circola in casa Grande Fratello è anche quello di Veronica Cozzani, stando a quanto riporta Nuovo Tv, la madre di Belen, Jeremias. e Cecilia Rodriguez che ieri sera è stata nello studio dell'Isola dei Famosi per sostenere il marito Gustavo Rodriguez e il figlio. La donna non è mai stata però un amante delle telecamere: è lei infatti l'unica della famiglia che sarebbe ancora ‘fuori' dai reality.