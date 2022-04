Alfonso Signorini: “Il GF Vip non mi manca per niente, io farei solo il Nip” Alfonso Signorini tra le sue stories ha risposto ai fan del GF Vip più curiosi: il conduttore ha parlato dell’ultima edizione del reality confessando di non essere affatto soddisfatto di come è andata: “Non mi manca nessuno”, preferirebbe condurre il format senza Vip.

A cura di Gaia Martino

Alfonso Signorini si sta godendo un periodo di relax dopo i sei lunghi mesi vissuti al timone del Grande Fratello VIP vinto da Jessica Selassié e prima del ritorno in tv il prossimo settembre. Nelle ultime ore il conduttore di Canale 5 ha deciso di dedicarsi ai suoi fan di Instagram, rispondendo alle loro domande, alcune anche ‘scomode', e tra queste anche quelle riferite al reality terminato da poco. Alfonso Signorini non ha nascosto la sua delusione riguardo l'ultima edizione andata in onda ed ha confessato che desidererebbe condurre un GF senza VIP, ovvero NIP. Poi i commenti sugli ex concorrenti del suo reality.

La confessione di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini non è affatto soddisfatto dell'ultima edizione del Grande Fratello VIP condotta. Ad un utente Instagram ha risposto tra le stories: "Purtroppo non lo sono di nulla". Proprio per questo forse desidererebbe ritornare al vecchio format, il Nip, che vede nel cast personaggi sconosciuti al piccolo schermo. "Vero che ci sarà il GF misto di VIP e non VIP?" ha chiesto un fan nel box domande. Questa la risposta:

La mia era solo una speranza ma per ora non vedo possibilità, fosse per me lo farei solo Nip.

Il conduttore del reality sarebbe dunque stufo dei VIP che hanno animato la Casa di Cinecittà fino ad oggi e vorrebbe permettere anche a ‘sconosciuti' di animare il programma. "Il GF Vip non mi manca per niente" è un'altra risposta ad un utente. Un fan gli ha chiesto inoltre se si fosse pentito della posizione presa sull'aborto durante una diretta: "Pentirmi di aver espresso un'opinione? Mai".

Le risposte sugli ex concorrenti

Nel box domande messo a disposizione dei suoi fan, Alfonso Signorini ha poi risposto agli utenti curiosi di scoprire se avesse ancora rapporti con gli ex inquilini del GF Vip 6. "Le sorelle Selassié non mi mancano perché le sento spesso" ha detto il conduttore che invece non ha più rapporti con Soleil Sorge, "Purtroppo" ha aggiunto. Non sente affatto la mancanza di Alex Belli: "Se mi mancasse avrei qualche problemino da risolvere" ha confessato. Discorso a parte per Tommaso Zorzi, vincitore della passata edizione, per cui Signorini sembrerebbe riservare una profonda stima: "Ci siamo sentiti due giorni fa. Tommy è un ragazzo in gamba, sono sicuro che gli aspettano grandi soddisfazioni" ha scritto.