Alfonso Signorini sfinito dopo il Grande Fratello Vip: “Staccherò per un po’, ho bisogno di riposo” Alfonso Signorini ha ringraziato gli spettatori del Grande Fratello Vip. Poi, ha fatto sapere di avere bisogno di riposo dopo un impegno televisivo durato sei mesi.

A cura di Daniela Seclì

Il Grande Fratello Vip 2022, dopo sei mesi di liti, amori, provvedimenti, amicizie nate e altre infrante, è giunto al termine. Jessica Hailé Selassié è stata proclamata vincitrice. Alfonso Signorini ha ringraziato il pubblico, ha dato appuntamento a settembre e ora è pronto per godersi un po' di riposo. Il conduttore si è rivolto agli spettatori in una serie di Instagram Stories.

Alfonso Signorini ringrazia e stacca per un po'

In una serie di Instagram Stories (vedi video in alto, ndr), Alfonso Signorini ha salutato gli spettatori del Grande Fratello Vip, che in questi giorni lo hanno sommerso di messaggi. Ritiene che abbiano colto in pieno lo spirito del reality. Ha ammesso che talvolta "la torta è riuscita" e altre "si è bruciacchiata", ma l'intento è sempre stato positivo:

"Eccoci qua. Solo poche parole per ringraziarvi davvero perché siete in tantissimi. Vi voglio ringraziare per le belle parole di cui mi avete riempito. Io non posso rispondere a tutti, quindi lo faccio con questo messaggio. Vi ringrazio perché avete colto il senso. Il senso è quello di raccontare, di raccontare la vita tra alti e bassi. Esattamente come alti e bassi siamo stati noi. A volte la torta è riuscita, a volte si è bruciacchiata però sempre con l'intento di fare bene, sempre con la buonafede, sempre con la voglia di farvi compagnia senza nessun'altra pretesa. E quindi grazie, vi porto tutti nel cuore. Adesso io staccherò per un po', perché ho bisogno di riposo. Vi voglio bene".

Il Grande Fratello Vip torna a settembre con la settima edizione

Il Grande Fratello Vip tornerà in onda su Canale5 tra sei mesi. A settembre, infatti, si riaprirà la porta rossa per accogliere i concorrenti della settima edizione. Il conduttore Alfonso Signorini è stato confermato alla guida del reality e non è da escludere il ritorno di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli (anche se quest'ultima appare più titubante), nel ruolo di opinioniste.