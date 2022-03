Signorini, il GF Vip e le critiche del web: “Violenza e cattiva fede. Ricciarelli non è razzista”

Il Grande Fratello Vip è ormai finito, decretando la vittoria di Jessica Hailé Selassié. Alfonso Signorini, a bocce ormai ferme, ha rilasciato un'intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni. Al momento, il conduttore sta riposando un po' dopo la lunga maratona di sei mesi. Ma a breve inizierà a lavorare sul cast della nuova stagione del reality.

Nel corso dell'intervista, gli è stato chiesto cosa abbia imparato da questi sei mesi trascorsi al timone del Grande Fratello Vip. Il conduttore ha spiegato:

"Più che insegnarmi qualcosa, mi hanno fatto capire una volta di più che ho i nervi saldi. Il GF è un programma molto esposto e dibattuto soprattutto in rete, dove spesso sono violenti, superficiali e in cattiva fede. Nonostante io non sia per niente social, restare indifferenti a quello che ti arriva addosso è difficile, soprattutto quando sei in diretta e devi trasmettere serenità ed entusiasmo. Per riuscirci devi avere i nervi saldi".