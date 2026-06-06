La società Callas 55 di Alfonso Signorini in perdita: l’ennesima conseguenza delle dichiarazioni di Fabrizio Corona

La Callas55 srl, società di Alfonso Signorini, è in perdita non solo in termini di fatturato ma anche di utili. È chiaro che sia la conseguenza di quanto Fabrizio Corona ha fatto emergere nei confronti del giornalista, che ha subito un danno mediatico non indifferente.

Il nome di Alfonso Signorini è stato tra i più chiacchierati nell'ultima parte del 2025, a seguito di quanto Fabrizio Corona ha fatto emergere sul suo conto nelle puntate di Falsissimo. A distanza di mesi, però, sono anche gli affari privati del conduttore ad aver risentito dello scandalo in cui è stato coinvolto. La sua società, la Callas55 srl ha dimezzato il suo fatturato e anche i guadagni sono drasticamente diminuiti.

La società di Alfonso Signorini in perdita

A riportare questi dati è Open, secondo cui il fatturato della Callas55 srl, società così chiamata da Alfonso Signorini per la sconfinata passione provata per la cantante lirica, sarebbe sceso dai 605.102 euro del 2024 a 301.294 euro del 2025, mentre i guadagni hanno subito una ripida discesa da 340.633 a 49.056 euro. Stando a quanto riportato dalla testata, anche la liquidità della società è stata completamente assorbita e, infatti, nelle casse sarebbero rimasti solo 17.257 euro. Un'emorragia di denaro non indifferente, che va a rendere ancor più intricata una situazione già piuttosto difficile, che vede intrecciarsi vicende legali, personali e anche mediatiche.

Le conseguenze del caso Corona

Entrando nel dettaglio, la società messa in piedi da Signorini nel 2023 si occupa di "attività di servizio alle imprese nel campo della comunicazione sia tradizionale che della new economy, influencer marketing, pubbliche relazioni, pubblicità, promozione in attività formative, produttive e commerciali in ambito televisivo, cinematografico, teatrale, radiofonico, sportivo, della moda e delle arti visive in genere". L'anno in cui fu fondata, è stata attiva solamente otto mesi, un periodo breve che però ha fruttato ampiamente alla Callas 55 dal momento che nelle casse della società erano arrivati 364.967 con un utile di 220.290 euro. È chiaro che l'immagine di Alfonso Signorini è stata fortemente minata da quanto è stato rivelato sul suo conto da Fabrizio Corona e anche dalle denunce che sono poi arrivate contro il conduttore. L'ex padrone di casa del Grande Fratello Vip ha dovuto lasciare in tronco Mediaset, per poi abbandonare anche la direzione editoriale del settimanale Chi.