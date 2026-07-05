Signorini torna a parlare dopo i video di Corona: “Spariti quelli che credevo amici, è rimasto il mio compagno”

Alfonso Signorini torna a parlare dopo lo scandalo sollevato da Fabrizio Corona. Il giornalista, all’Arena di Verona per dirigere La Bohème, si difende dopo lo tsunami che lo ha investito: “Non ho nulla di cui vergognarmi. Ho dovuto costruirmi una bolla per sopravvivere”.

È provato Alfonso Signorini che, a distanza di mesi dallo scandalo che lo ha investito, torna a parlare. Intervistato dal Giornale in occasione della prima all’Arena di Verona, dove si è occupato di curare La Bohème, il giornalista sceglie di tornare in pubblico per la prima volta, pronto ad affrontare quel pubblico che temeva di ritrovare. E racconta che all’Arena lo stesso pubblico lo ha accolto con un lungo applauso, iniziato prima ancora che cominciasse a parlare, a testimonianza di un affetto che, secondo Signorini, non sarebbe mai cambiato.

Ma è lo stesso Alfonso a essere cambiato. E diversi da prima sono soprattutto la sua vita, i suoi affetti e i suoi desideri in ambito professionale.

Quando è scoppiato lo scandalo, racconta Signorini, l’obiettivo era uno solo: "Quello di costruirmi una bolla per sopravvivere. Perché tu sei al centro di un clamore mostruoso, una gogna mediatica che vuole annientarti, e devi in qualche modo capire come sopravvivere. Non come vivere: come sopravvivere". Ad aiutarlo a trovare quella dimensione necessaria per sfuggire a quanto intorno a lui stava crollando è stato il suo compagno Paolo Galimberti, rimasto al suo fianco nonostante tutto: "Aveva tutto il diritto di dirmi arrivederci e grazie e invece mi è stato a fianco giorno dopo giorno". Ma oltre a Paolo e a pochi altri, sono tantissime le persone che dalla sua vita sono sparite, soprattutto quelle che credeva amici.

Mi sono isolato nella bolla e non ho permesso a niente e a nessuno di entrare. Ho detto ai miei avvocati: “Voi mi sostituite, io non voglio sapere più niente”. Ho cambiato anche il numero di telefono per evitare i messaggi degli amici. Avevo bisogno di non avere contatti con il mondo esterno, di impedire che qualcuno mi facesse sentire sporco per una cosa della quale non mi devo assolutamente vergognare. Quello che più mi ha fatto male, a parte la gogna, è stato il silenzio di certe persone che si professavano fratelli, amici, che in passato con biglietti e lettere manifestavano tutta la loro stima professionale e il loro affetto. E che sono letteralmente spariti. Neppure il gesto di prendere in mano il telefono per chiedermi: “Come stai?”. Ecco, tutto questo dopo trent’anni di frequentazioni, di attestati di affetto, non me lo sarei mai, dico mai, aspettato. Una mancanza di umanità, di empatia che mi ha profondamente ferito. È una cosa che non dimenticherò facilmente. Ma non è questo il momento per lasciarsi andare a questo genere di considerazioni. Ho ricevuto telefonate di persone molto importanti anche nel mondo dello spettacolo. Parlo anche di numeri uno che dicevano: “È una vergogna quello che ti stanno facendo”. Io rispondevo: “Vero, allora perché non lo dichiarate pubblicamente?”. Allora abbassavano la voce e sussurravano: “Non posso, sennò vengo messo in croce anche io”. Oggi so chi conta nella mia vita e mi sento più ricco. Sono felicissimo che non ci sia più nessuno sul mio carro. Ma voglio che non salga più nessuno.

Il ritorno in pubblico: accanto a Signorini alcuni amici del GF

Signorini con Biagio D’Anelli, Javier Martinez e Helena Prestes

Come lo stesso Alfonso sottolinea, ci sono persone che non gli hanno voltato le spalle e che, in occasione di questa prima all’Arena di Verona, hanno voluto esserci pubblicamente per testimoniare la stima immutata nei confronti dell’ex conduttore del GF Vip. È il caso di Biagio D’Anelli, Helena Prestes e Javier Martinez, tutti e tre ex protagonisti del reality condotto da Signorini. È stato Biagio a postare su Instagram la foto del momento in cui, con Alfonso, si sono ritrovati. Proprio lui, ex collaboratore del settimanale Chi, si era speso all’epoca dello scandalo per difendere Alfonso ed è tra coloro che gli sono rimasti accanto.

Il futuro di Alfonso Signorini potrebbe riportarlo in tv

Ma non è detto che, dopo la sua uscita da Mediaset e dal settimanale Chi, Signorini non possa in futuro tornare a pensare a un progetto che lo riporti in tv. Per il momento, confida al Giornale di voler continuare a occuparsi di teatro, ma la voglia di piccolo schermo non si è ancora completamente sopita e non esclude che in futuro la tv possa tornare nella sua vita. Non ripassando dal Grande Fratello, probabilmente: il reality di Canale 5 è tornato sotto il dominio di Ilary Blasi, che aveva preceduto Alfonso prima del suo incarico e che ne ha ripreso il posto dopo il suo passo indietro. Ma per pensare a un eventuale ritorno è necessario che la giustizia faccia il suo corso e decida se procedere o meno nei confronti di Signorini dopo la denuncia presentata da Antonio Medugno.