Grande Fratello Vip 2022, Carolina Marconi eliminata: nominati Attilio, George e Nikita Carolina Marconi è stata eliminata nel corso della puntata del Grande Fratello Vip in onda giovedì 3 novembre. I concorrenti in nomination sono Attilio Romita, George Ciupilan e Nikita Pelizon.

A cura di Daniela Seclì

Carolina Marconi è l'eliminata della quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa giovedì 3 novembre. La concorrente ha perso la sfida al televoto con George Ciupilan, Pamela Prati e Patrizia Rossetti. Come di consueto, nel corso della puntata sono state fatte le nuove nomination. A sottoporsi al giudizio del pubblico nella prossima puntata saranno Attilio Romita, George Ciupilan e Nikita Pelizon. Il più votato sarà immune. Alfonso Signorini, intanto, ha rinnovato il cast, facendo entrare nella casa sei nuovi concorrenti: Luca Onestini, Micol Incorvaia, Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi, Luciano Punzo e Sarah Altobello. Inoltre, Marco Bellavia è tornato in studio. Nikita e George hanno appreso dello sfogo dell'ex di lei, Matteo Diamante. Wilma Goich ha svelato un dolore che si porta nel cuore. Infine, l'atteso confronto tra Micol Incorvaia, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria.

Chi è stato eliminato nella puntata del 3 novembre 2022, le percentuali

Il primo verdetto della puntata del Grande Fratello Vip trasmessa venerdì 4 novembre è stato quello relativo al televoto che vedeva protagonisti Carolina Marconi, George Ciupilan, Pamela Prati e Patrizia Rossetti. Il pubblico ha deciso di eliminare Carolina Marconi. Ecco le percentuali:

George Ciupilan 42%;

Patrizia Rossetti 25%;

Pamela Prati 18%;

Carolina Marconi 15%.

Chi sono i concorrenti in nomination

Gli immuni scelti dal voto dei gieffini sono stati Luca Salatino, Charlie Gnocchi e Antonino Spinalbese. Sonia Bruganelli ha dato l'immunità ad Antonella Fiordelisi. Orietta Berti ha dato l'immunità a Giaele De Donà.

Le nomination palesi. Alberto De Pisis ha nominato Daniele Dal Moro perché lo vede sfuggente nei suoi confronti. Pamela Prati ha nominato Nikita Pelizon per restituirle il favore. George Ciupilan ha nominato Patrizia Rossetti perché con lei ha meno rapporto. Daniele Dal Moro ha nominato Alberto De Pisis, dando la stessa motivazione del concorrente, dicendo dunque di vederlo sfuggente. Patrizia Rossetti ha nominato George Ciupilan perché parla poco con lui. Edoardo Donnamaria ha nominato Patrizia Rossetti perché lei non se la prende. Wilma Goich ha nominato George Ciupilan perché non dialogano. Attilio Romita ha nominato Wilma Goich che di sicuro non "lo aggredirà". Nikita Pelizon ha nominato Attilio Romita perché non parlano molto.

Le nomination segrete. Antonino Spinalbese ha nominato Nikita Pelizon perché non gli piace. Antonella Fiordelisi ha nominato George Ciupilan perché non si sono mai avvicinati. Luca Salatino ha nominato Attilio Romita per via delle incomprensioni avute in settimana. Charlie Gnocchi ha nominato Attilio Romita perché è sottotono. Giaele De Donà ha nominato Nikita Pelizon perché è preoccupata per la sua storia con Valerio Tremiterra.

I nominati della puntata del Grande Fratello Vip di giovedì 3 novembre sono Attilio Romita, George Ciupilan e Nikita Pelizon. Gli spettatori dovranno rispondere alla domanda: "Chi vuoi salvare?". Il vip più votato sarà immune e avrà nelle mani il destino degli altri nominati.

Cos’è successo nella puntata del Grande Fratello vip del 3 novembre 2022

Nella puntata del Grande Fratello Vip 2022, trasmessa giovedì 3 novembre, nella casa hanno fatto il loro ingresso sei nuovi concorrenti. A unirsi al cast della settima edizione sono stati Luca Onestini, Micol Incorvaia, Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi, Luciano Punzo e Sarah Altobello. Inoltre, c'è stato il confronto tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi. Poi, George Ciupilan e Nikita Pelizon hanno replicato a Matteo Diamante. Wilma Goich ha parlato di un dolore che si porta nel cuore, l'ex marito Edoardo Vianello non sarebbe andato a trovare in ospedale la figlia Susanna, che stava per morire. Giaele De Donà ha ricevuto una lettera dal marito Bradford Beck.