Grande Fratello Vip 2021, nessun eliminato: nominati Carmen Russo, Federica Calemme e Soleil Sorge

La trentatreesima puntata del Grande Fratello Vip 2021, in onda il 10 gennaio 2022, ha visto andare in nomination questi concorrenti: Federica Calemme, Soleil Sorge e Carmen Russo. La puntata è stata ricca di situazioni interessanti: Giucas Casella ha incontrato la sua compagna di vita Valeria Perilli, Manuel Bortuzzo si è confrontato con Soleil Sorge, Delia Duran ha annunciato una pausa di riflessione e si è arrabbiata in collegamento con Alex Belli.

Nessun eliminato nella puntata del 10 gennaio 2022

La concorrente preferita dal pubblico tra le tre donne in nomination, dalla puntata precedente, ha conquistato l'immunità e la possibilità di mandare al televoto una delle due restanti: è Nathalie Caldonazzo ad aver conquistato l'immunità, tra lo stupore dei concorrenti. L'ex attrice del Bagaglino ha scelto di condannare Carmen Russo a un'altra nomination.

Chi sono i concorrenti in nomination

Nathaly Caldonazzo, Katia Ricciarelli, Alessandro Basciano, Gianmaria Antinolfi, Jessica e Lulù Selassie: questi sono gli immuni della trentatreesima puntata del GfVip.

Nelle nomination palesi è andata così: Carmen Russo nomina Federica; Miriana Trevisan nomina Soleil; Davide Rossi nomina Federica; Sophie Codegoni nomina Manuel Bortuzzo; Federica vota Carmen; Giacomo Urtis e Valeria Marini nominano Davide Rossi; Manila Nazzaro nomina Federica; Barù vota Federica; Soleil vota Miriana Trevisan, Giucas Casella nomina Manila Nazzaro.

Nelle nomination segrete è andata così: Katia Ricciarelli ha nominato Federica Calemme, Lulù ha votato Soleil, Alessandro ha nominato Federica Calemme, Nathaly Caldonazzo ha votato Barù. Jessica ha nominato Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi ha votato Soleil Sorge.

Cos’è successo nella puntata del Grande Fratello vip del 10 gennaio 2022

Cosa è successo nella puntata del 10 gennaio 2022 del Grande Fratello Vip: lo scontro-incontro tra Manuel Bortuzzo e Soleil Sorge; il commovente momento con Valeria, compagna di vita di Giucas Casella; la rabbia di Delia Duran contro Alex Belli. La moglie del modello, dalla quarantena, si è scagliato contro di lui: "Pensi ancora a Soleil". C'è stato anche il chiarimento tra Enzo Paolo Turchi e Nathaly Caldonazzo: "Io non ti ho mai chiamato".