“Non abbiamo avuto nessun rapporto”, Enzo Paolo Turchi mette in riga Nathaly Caldonazzo Nella trentatreesima puntata del GfVip è di scena il confronto a tre: “Nessun rapporto tra noi, mia figlia si è messa a piangere”.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

C'è stato un confronto a tre tra Enzo Paolo Turchi, Carmen Russo e Nathaly Caldonazzo. Finalmente il "matrimonio-gate" è stato chiarito. Enzo Paolo Turchi, intervenuto nel corso della trentatreesima puntata del GfVip, è stato convocato in giardino per parlare proprio con la Caldonazzo, dopo le illazioni recenti su messaggi, contatti e soprattutto sul benedetto invito al matrimonio.

Il chiarimento

Enzo Paolo Turchi mostra la conversazione che inchioda le cose: "Non ti ho mai telefonato. Ho mandato la foto di Carmen: "Sosteniamo Carmen". Tu mi hai risposto: "Entro pure io". E io ho risposto: "Mi fa molto piacere". Poi mi avevi detto: "Ma non devi entrare anche tu?". E invece io ti ho risposto: "Sono felice di stare a casa con Maria". Finito. Riguardo al matrimonio, è successo nel 2015, abbiamo mandato a tutti l'invito del nostro matrimonio e mi faceva molto piacere se venivi, come tanti artisti con cui non avevamo un rapporto. Ma io non ti ho mai chiamato prima d'ora". E chi l'ha invitata allora? Enzo Paolo Turchi ha spiegato che erano inviti Mediaset, perché il matrimonio era anche un party, una vera e propria festa televisiva. Alfonso Signorini prova a mettere il dito nella piaga: "Perché tu dici nel vocale a Enzo Paolo, ‘tesoro' e ‘amore'?". Enzo Paolo Turchi precisa ancora: "Non siamo stati mai nemmeno a prendere un caffè insieme".

La reazione di Carmen Russo

Dopo questo primo confronto, Carmen Russo raggiunge i due in giardino e la storia si chiude definitivamente. L'unica cosa, spiega Enzo Paolo Turchi, è la piccola Maria: "Lei si è messa a piangere perché ha pensato che io abbia sentito un'altra donna". Carmen Russo chiede ancora a Nathaly: "Lui non ti ha mai telefonato, quindi?". E la conferma: "Chiudiamola lì, non mi ha mai chiamato". Enzo Paolo Turchi promette: "Io sono quattro mesi che sto da solo, faccio il papà, la mamma, la zia e la nonna. Sto 24 ore con mia figlia".