Grande Fratello, nessun eliminato nella puntata del 2 dicembre: Alex, Giuseppe, Grecia, Perla, Paolo e Rosy in nomination Televoto ricchissimo in vista della prossima puntata del Grande Fratello. Il pubblico dovrà decidere quale concorrente salvare tra Alex Schwazer, Giuseppe Garibaldi, Grecia Colmenares, Perla Vatiero, Paolo Masetti e Rosy Chin.

Nessun eliminato nella puntata del Grande Fratello di sabato 2 dicembre. Il televoto cominciato nel corso della puntata di qualche giorno fa era stato aperto affinché il pubblico potesse eleggere i propri preferiti, risultati essere Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi. La puntata è stata quasi interamente dedicata al triangolo tra Perla Vatiero, Mirko Brunetti e Greta Rossetti, con l’ingresso di quest’ultima nella Casa. Spazio anche a una lite tra Beatrice e il padre di Giuseppe Garibaldi e al provvedimento disciplinare ricevuto da Anita per avere ricevuto un biglietto dall’esterno della Casa. Televoto affollato in vista della prossima puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 4 dicembre. Il pubblico a casa sarà chiamato a scegliere quale concorrente salvare tra Alex Schwazer, Giuseppe Garibaldi, Grecia Colmenares, Perla Vatiero, Paolo Masetti e Rosy Chin.

Chi sono i concorrenti in nomination

A finire in nomination per effetto dei voti espressi dagli inquilini della Casa sono stati Alex Schwazer, Giuseppe Garibaldi, Grecia Colmenares, Perla Vatiero, Paolo Masetti e Rosy Chin. Al gruppo si aggiungerà da lunedì Anita Olivieri, finita al televoto per effetto di un provvedimento disciplinare deciso dalla produzione del reality. Ma la concorrente potrà essere votata solo nella puntata in onda lunedì 4 dicembre. A votare Perla sono stati Grecia, Rosy, Massimiliano e Vittorio.Rosy è stata nominata da Mirko. Giuseppe è stato votato da Alex. Grecia è stata nominata da Perla, Beatrice, Paolo, Giuseppe e Letizia. Alex è stato nominato da Anita. Paolo è stato nominato da Fiordaliso. Solo Fiordaliso, Massimiliano, Vittorio e Beatrice (i primi due immuni per effetto del voto dell’opionionista Cesara Buonamici e e gli ultimi due risultati vincitori dell’ultimo televoto) hanno potuto nominare in confessionale. Le restanti nomination sono state palesi.

Cosa è successo al Gf: le news della puntata del 2 dicembre 2023

La puntata del Grande Fratello del 2 dicembre è stata quasi completamente dedicata al triangolo Perla, Mirko e Greta e all’ingresso di quest’ultima nella Casa. Spazio anche a una lite tra Beatrice Luzzi e il padre di Giuseppe Garibaldi e al provvedimento disciplinare ricevuto da Anita Olivieri dopo avere ricevuto un biglietto nascosto dalla madre all’interno di una confezione di medicinali.