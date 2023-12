I concorrenti contestano Signorini: “Perla, Mirko, Greta? Non ci piace la piega presa dal GF” Al Grande Fratello i concorrenti contestano Alfonso Signorini e l’eccessivo spazio riservato al triangolo tra Perla Vatiero, Mirko Brunetti e Greta Rossetti. Fiordaliso: “Non ci piace la piega presa dal programma”.

L’eccessivo spazio che il Grande Fratello ha riservato al triangolo formato da Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti, comincia a infastidire i concorrenti del reality show di Canale5. A farsi portavoce di questo fastidio è stata Fiordaliso che, appena ricevuta la parola nel corso del lungo spazio dedicato all’ingresso della ex tentatrice di Temptation Island nella Casa, ha fatto presente il malcontento suo e dei suoi coinquilini. “Vi sta appassionando questa vicenda?”, aveva chiesto loro il conduttore Alfonso Signorini, ottenendo in risposta una serie di mugugni poco convinti. Fiordaliso ha quindi provato ad articolare il suo fastidio rivolgendo una pesante critica alla trasmissione: “Intanto mi dispiace per Mirko che si trova in una situazione tremenda e poi, sinceramente, la piega presa dal programma non mi piace”. “Non ti piace? Ma piace agli spettatori che sono pazzi di questa storia”, ha replicato il padrone di casa, chiudendo la questione.

Il confronto tra Mirko e Greta nella Casa

Mirko, prima ancora che Greta entrasse nella Casa, aveva capito la mossa pensata dal GF per costringerlo a fare il punto della situazione. Di fronte a Greta, che gli ha rivelato subito il fatto di essere entrata per restare, Brunetti ha risposto: “È una nuova concorrente? Sono contento per lei. Mi è dispiaciuto quello che ha fatto e le parole che ha usato ma è giusto che io ridimensionassi un po’ le cose e tornassi con i piedi per terra”. Meno convinta Perla che ha manifestato il suo fastidio sia con l’espressione che con le parole: “È una situazione per la quale non ho parole. Ognuno ha i suoi obiettivi. Il riavvicinamento con Mirko? Se va avanti significa che è importante, se si ferma vuol dire che non era importante”.

Mirko Brunetti: “Greta Rossetti voleva lasciarmi da tempo”

Mirko si è dimostrato essere particolarmente severo nei confronti della ex fidanzata conosciuta a Temptation Island. Sostiene infatti che la giovane desiderasse da tempo lasciarlo perché non innamorata e che abbia colto questa occasione al volo per mettere in pratica il suo proposito: “Penso che tu avessi questo pensiero da tempo. Ho messo insieme tante cose accadute prima che entrassi qua al GF e adesso ho collegato tutto. Per me esisteva il nostro amore, non la nostra passione. Non ho mai parlato di sentimenti per Perla. C’è molta complicità, poi adesso non riesco a dare forma alle cose. Però tu non hai minimamente pensato a come potessi stare io di fronte a certi comportamenti”.