Provvedimento del GF contro Anita Olivieri: “Tua madre ti ha mandato un biglietto dall’esterno” Il Grande Fratello ha preso un duro provvedimento contro Anita Olivieri, “colpevole” di avere nascosto un biglietto ricevuto dall’esterno della Casa da parte della madre. Alfonso Signorini: “Nascosto in una confezione di medicinali. Hai contravvenuto al nostro patto di lealtà”.

Duro provvedimento contro Anita Olivieri, finita in nomination d’ufficio per avere contravvenuto al regolamento del Grande Fratello. Anita ha ricevuto un biglietto dall’esterno della Casa da parte della madre che lo aveva nascosto all’interno di una scatola di medicinali consegnati alla produzione del reality affinché la figlia li ricevesse. Beccata dopo averlo confidato a Rosy Chin sotto le coperte, Anita è stata messa al telefoto senza passare dalle nomination. “Hai contravvenuto a un patto di lealtà con il Grande Fratello ed è per questo che finisci al televoto”, ha spiegato Alfonso Signorini.

Che cosa aveva scritto la madre di Anita Olivieri nel biglietto

Il biglietto mandato dalla madre di Anita alla figlia non conteneva informazioni dall’esterno della Casa, solo un consiglio apparentemente innocuo e una testimonianza di affetto e nostalgia: “Caro amore. Parla meno e ascolta di più. Mi manca la tua voce e stringerti forte a me. È stata una sorpresa vederti bere e fumare. Ma tu sai. Ti amo. Mamma”. Nonostante l'apparente neutralità del messaggio, la produzione ha deciso di sanzionare quella omissione raccontata ingenuamente a Rosy sotto le coperte. La conversazione tra le due, chiaramente, è stata catturata dai microfoni che le concorrenti indossavano durante la confessione di Anita alla coinquilina.

Anita Olivieri: “Non l’ho detto per non mettere in difficoltà mia madre”

Anita, interrogata da Alfonso Signorini, ha spiegato il motivo per il quale ha taciuto al Grande Fratello la presenza del biglietto ricevuto da parte della madre: “Non volevo metterle in difficoltà. Temevo di crearle un problema”. Nonostante la comprensibile decisione di coprire la madre, la produzione del reality non ha potuto fare a meno di condannare la scelta di Anita, candidandola d’ufficio al televoto.