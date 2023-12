GF, Beatrice Luzzi litiga col padre di Garibaldi: “Papà del Sud che difende a prescindere il figlio” Beatrice Luzzi discute con il padre di Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello. Dopo essere stata accusata di essersi comportato male, l’attrice si è difesa e ha risposto all’attacco: “Lei è un vero padre del Sud, di quelli che difendono a prescindere i propri figli”.

Scontro al Grande Fratello tra Beatrice Luzzi e il padre di Giuseppe Garibaldi che era entrato nella Casa per fare una sorpresa al figlio. Dopo un primo incontro tra i due, Alfonso Signorini ha chiosato all’uomo se volesse incontrare l’attrice alla luce della breve relazione che Beatrice e Giuseppe hanno vissuto. Il padre del concorrente calabrese è apparso titubante, poco convinto di fronte all’idea di incontrare Luzzi. Ma Alfonso Signorini ha insistito, chiedendo a Beatrice di raggiungerlo. “Non credo sia molto d’accordo”, ha provato a rifiutare Beatrice per poi accettare di raggiungere l’uomo, su insistenza del conduttore. Una volta l’uno di fronte all’altro, i due hanno finito per discutere.

Lo scontro tra Beatrice Luzzi e il padre di Giuseppe Garibaldi

Una volta di fronte a Beatrice, il padre di Garibaldi ha spiegato la ragione della sua titubanza: “Sono rimasto male su piccoli accorgimenti. Le sue battutine sono state un po’ piccanti. Si poteva fare meno”. Beatrice si è immediatamente ribellata: “Ma lei si ricorda che cosa mi ha detto lui? Vuole che le faccia l’elenco delle cose che mi ha detto? Ha detto che non me ne frega niente dei miei figli, che sono cattiva, che sono una giocatrice, che l’ho preso in giro”. “È un nostro modo di dire”, si è difeso il padre di Giuseppe, frase di fronte alla quale Luzzi ha dato il suo giudizio: “Avevo tutti i sentimenti e la genuinità del caso e mi sono trovata di fronte a numerose situazioni imbarazzanti che mi hanno molto umiliata. In più, lui si è fatto condizionare dalle amiche e dai giudizi della Casa. L’ho perdonato due o tre volte ma mi ha trattato sempre peggio. Lei è un vero padre del Sud che difende il proprio figlio a prescindere”.

La madre di Giuseppe Garibaldi abbraccia Beatrice Luzzi

Di parere contrario la madre di Giuseppe Garibaldi che, entrata nella Casa, ha immediatamente abbracciato Beatrice. La donna ha provato a motivare così gli atteggiamenti del figlio: “Lui aveva paura del nostro giudizio perché tu sei una donna più grande. Ma siete entrambi adulti e potete fare quello che volete”.