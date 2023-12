Grande Fratello, Greta Rossetti a Federico Massaro: “Sei sexy quando ti alleni” e lui le dà un bacio Il nuovo concorrente del Grande Fratello Federico Massaro non è passato inosservato. Greta Rossetti sembra subire il suo fascino, ma lui vorrebbe conoscere Anita Olivieri.

Federico Massaro è un nuovo concorrente del Grande Fratello. Il modello non è di certo passato inosservato e già gode di alcune ammiratrici nella casa. Tra queste sembra esserci Greta Rossetti che osservandolo con attenzione mentre si allenava, non è riuscita a trattenersi dal fargli un complimento. Il gieffino, tuttavia, sembra essere interessato ad Anita Olivieri.

Greta Rossetti non è indifferente al fascino di Federico Massaro

Federico Massaro si è ritagliato uno spazio nel giardino della casa del Grande Fratello per allenarsi. Quando è rientrato, Greta Rossetti – che fino a quel momento si era fermata ad osservarlo – ha esclamato: "Comunque sei proprio sexy quando ti alleni". Il modello inizialmente ha replicato con un lapidario "Eh". La concorrente, allora, è tornata all'attacco: "Devi dire ‘grazie' in teoria". Federico, allora, si è voltato verso di lei e prima le ha mandato un bacio con la mano poi ha aggiunto: "Glielo do veramente un bacetto". Mentre Letizia Petris li fotografava, si è avvicinato a Greta, le ha preso il viso tra le mani e le ha dato un bacio sulla guancia.

Federico Massaro interessato a conoscere Anita Olivieri

Federico Massaro, intanto, ha confidato a Vittorio Menozzi di avere un interesse per Anita Olivieri: "Adesso io vorrei un sacco conoscere Anita, ma c'è la mia timidezza. Però, la vorrei conoscere. Adesso, piano, piano, voglio fare tutte le cose che vorrei fare". Vittorio l'ha messo in guardia: "Lei è molto intelligente, però ha un ragazzo fuori". Il modello ha risposto che lo aveva intuito:

È proprio quello che penso, secondo me lei non ha il cuore completamente libero. Quindi ti si avvicina, ma dopo si blocca. A me questa cosa…So già che se mi avvicino ad Anita ci rimango sotto.

Vittorio ha concluso: "Secondo me non ti dà neanche l'opportunità di rimanerci sotto, perché appena vede che hai un certo interesse, le entra in loop questa cosa che lei non ha il cuore libero. Con me ha fatto così".