Grande Fratello, Claudio Roma contesta Alfonso Signorini: lo ha definito “spacciatore” in diretta tv Claudio Roma, concorrente del Grande Fratello, ha apertamente contestato le parole utilizzate dal conduttore Alfonso Signorini durante la sua presentazione. Il presentatore del reality, raccontando la sua storia, lo aveva definito “spacciatore”.

A cura di Stefania Rocco

A poche ore dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, Claudio Roma ha apertamente contestato Alfonso Signorini per le parole utilizzate durante la sua presentazione. La clip in cui si raccontava, data anche la complessità dei temi trattati, era stata trasmessa solo dopo il suo ingresso nella Casa di Cinecittà. Era stato lo stesso Claudio a fare velatamente riferimento a un periodo particolarmente difficile della sua vita, senza però scendere nel dettaglio. “Sono Claudio, ho 34 anni, abito in riviera romagnola. Mi sono laureato in veterinaria ma nella vita ho sempre fatto tutt’altro. Adesso sono un piccolo imprenditore nel campo wellness. Nella mia vita c’è stato un evento traumatico. Avevo 16/17 anni e a quell’età una strada sbagliata è facile prenderla. L’ho presa ed è stato il momento più basso della mia vita. Quando deludi la famiglia che it ha dato tutto, o vai allo sbaraglio o trovi la forza per diventare qualcun altro. Ho pagato caro ma mi è servito. Ho fatto servizi sociali, volontariato, mi ha cambiato tanto. Sono un bravo ragazzo”, aveva detto di sé stesse l’imprenditore, probabilmente preferendo aspettare di entrare nella Casa per poter approfondire.

Che cosa aveva detto Alfonso Signorini

Una volta varcata la porta rossa, Claudio si è ritrovato in una casa vuota. A spiegare il motivo della mancata presenza dei suoi compagni di gioco era stato il conduttore: “Hai una storia singolare e volevo trattarla a tu per tu con te, senza tante interferenze”. Quindi, dopo avere trasmesso la clip di presentazione, il padrone di casa era tornato a collegarsi con Claudio: “La tua storia ci è subito piaciuta. Quando ci siamo visti, mi hai detto che quello che ti è capitato lo consideravi quasi una fortuna perché ti ha permesso di rinascere. Sei stato bullizzato a scuola e per sentirti più forte sei entrato in una brutta compagnia”. “Più che bullizzato, volevo emergere e l’unico modo che trovi a quell’età e in quel frangente è la strada sbagliata”, aveva aggiunto il concorrente. A quel punto, Signorini ha pronunciato la frase che ha infastidito l’imprenditore: “Tu l’hai pagata. Sei diventato spacciatore per un breve periodo della tua vita. Sei stato colto in flagranza di reato quindi sei finito qualche giorni in carcere e poi affidato ai servizi sociali”.

Claudio Roma: “Le parole di Signorini? C’è modo e modo”

Dopo il suo ingresso, ormai scemata la tensione legata alla diretta, Claudio ha ammesso di fronte ai coinquilini di non avere apprezzato i termini scelti dal conduttore per presentarlo: “Avete sentito cosa ha detto Alfonso? C’è una parola che non doveva dire. Proprio no. Vogliamo dirlo, va bene. Ma è una parola talmente forte che non mi è mai appartenuta. Poteva dirlo in tanti altri modi. Non è che non lo dovevi dire. Va bene, sono qui apposta. Non mi vergogno di niente, sono quello che sono anche grazie a quello. Ma c’è modo e modo. Ci penso sempre. In quel momento non ho nemmeno reagito. Se lo avessi fatto, avrei reagito troppo male”.