Grande Fratello 2023/24, nessun eliminato: Arnold, Beatrice, Lorenzo e Vittorio in nomination Nessun eliminato nella puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 18 settembre. In nomination Arnold, Beatrice Luzzi, Lorenzo Remotti e Vittorio Menozzi.

A cura di Daniela Seclì

Lunedì 18 settembre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nessun concorrente è stato eliminato. Il televoto, infatti, non prevedeva che uno dei gieffini lasciasse la casa. In nomination: Beatrice Luzzi, Lorenzo Remotti, Vittorio Menozzi e Arnold. Nel corso della puntata, Alfonso Signorini ha raccontato i primi battibecchi avvenuti nella casa e ha lasciato spazio alla storia di Alex Schwazer e a quella di Angelica Baraldi.

Nessun eliminato nella puntata del 18 settembre 2023

Nella puntata del Grande Fratello trasmessa il 18 settembre 2023 nessun concorrente è stato eliminato. Il televoto, infatti, aveva un altro scopo: il gieffino meno votato è andato dritto in nomination. I concorrenti che hanno appreso il verdetto del televoto nel corso della puntata del 18 settembre sono stati: Giselda Torresan, Grecia Colmenares, Rosy Chin e Vittorio Menozzi. Ad avere la peggio è stata Grecia Colmenares. Gli spettatori sono stati chiamati a rispondere alla domanda: "Chi vuoi salvare?". Ecco le percentuali:

Giselda Torresan 30%;

Vittorio Menozzi 29%;

Rosy Chin 27%;

Grecia Colmenares 14%.

Nella puntata di lunedì 25 settembre ci sarà un'eliminazione.

Chi è andato in nomination

Gli inquilini della casa hanno potuto fare le nomination nel confessionale, dunque segrete. Paolo Masella ha nominato Samira Lui, perché è la persona con cui ha legato meno. Beatrice Luzzi ha nominato Massimiliano Varrese perché lo ritiene "individualista e sgarbato". Rosy Chin ha nominato Beatrice Luzzi per le discussioni avute negli ultimi giorni. Letizia Petris ha nominato Lorenzo Remotti perché pensa di stargli antipatica. Massimiliano Varrese ha nominato Beatrice Luzzi perché non gli piace il suo modo di rapportarsi al gruppo, ritiene che pensi più a se stessa. Anita Olivieri ha nominato Lorenzo Remotti, perché le sembra che il gieffino si sia allontanato dopo essere stato nominato da lei. Giselda Torresan ha nominato Beatrice Luzzi perché sarebbe stata presuntuosa con lei. Lorenzo Remotti ha nominato Beatrice Luzzi perché resta ferma sulla sua posizione e non accetta il confronto. Grecia Colmenares ha nominato Letizia Petris perché spettegola. Giuseppe Garibaldi ha nominato Angelica Baraldi perché non c'è sintonia tra loro. Vittorio Menozzi ha nominato Beatrice Luzzi perché cambia continuamente atteggiamento con lui. Samira Lui ha nominato Beatrice Luzzi perché ha un carattere particolare. Marco Fortunati ha nominato Vittorio Menozzi, perché non ha apprezzato una frase che il gieffino avrebbe pronunciato, dicendo di non avere poi così tanto interesse a stare al Grande Fratello. Angelica Baraldi ha nominato Vittorio Menozzi perché non lo capisce. Alex Schwazer ha nominato Beatrice Luzzi perché non ha apprezzato alcune sue esternazioni.

Gli abitanti del tugurio hanno dovuto fare le nomination palesi. Valentina Modini ha nominato Arnold perché ha legato poco con lui. Claudio Roma ha nominato Fiordaliso perché dalla vita ha ottenuto tutto a differenza degli altri concorrenti. Heidi Baci ha nominato Arnold perché non si comprendono. Ciro Petrone ha nominato Arnold, perché gli dà la sensazione di voler piacere per forza. Arnold ha nominato Heidi Baci perché è la concorrente che si è raccontata meno. Fiordaliso ha nominato Claudio Roma, perché il giorno prima si è innervosito e gli ha dato fastidio.

I nominati della puntata del Grande Fratello di lunedì 18 settembre sono: Beatrice Luzzi, Lorenzo Remotti, Vittorio Menozzi e Arnold. Grecia Colmenares è già in nomination per la puntata del 21 settembre. Alfonso Signorini ha spiegato che il verdetto di questa nomination, che apprenderemo giovedì 21 settembre, decreterà il secondo candidato al televoto che porterà a un'eliminazione definitiva lunedì 25 settembre.

Cosa è successo nella puntata del 18 settembre 2023

Nella puntata del Grande Fratello del 18 settembre 2023, Alfonso Signorini ha parlato dei dissapori scoppiati nella casa negli ultimi giorni. Da una parte, quello tra Rosy Chin e Beatrice Luzzi e dall'altra lo scontro tra Grecia Colmenares, Letizia Petris e Anita Olivieri. Inoltre, il conduttore ha ripercorso la storia di Alex Schwazer. L'atleta, poi, ha incontrato la moglie Kathrin Freund. Spazio anche a un chiarimento tra Griselda Torresan e Paolo Masella. Il macellaio era erroneamente convinto che l'operaia provasse qualcosa per lui. Angelica Baraldi ha parlato del difficile rapporto con il padre. Fiordaliso ha raccontato gli ostacoli superati nella sua vita.