Fiordaliso: “Con un figlio a 15 non sono mai stata giovane, qui al GF voglio godermela” Fiordaliso è tra i concorrenti principali di questa edizione del GF, che affronta con l’entusiasmo dell’adolescente che non è mai stata. In puntata ricorda i genitori scomparsi e la madre, in particolare, morta per Covid da sola in ospedale: “Un’infermiera ci ha fatto una telefonata e mia madre è riuscita a dirci sto morendo”.

A cura di Andrea Parrella

Tra i vip di questa edizione ibrida del Grande Fratello c'è Fiordaliso, icona della musica italiana che sembra potersi accaparrare un ruolo di centralità in questa edizione, soprattutto per lo spirito con cui ha deciso di partecipare. Qualcosa che ha provato a spiegare nel corso della terza puntata del programma, con uno spazio tutto dedicato a lei: "Da quanto ho 15 anni ho sempre qualcuno da accudire, questo è l'unico momento in cui non devo farlo e me la voglio godere. Io l'adolescenza non l'ho mai avuta e qui mi diverto. È così brutto? Penso di no". La cantante ha raccontato: "Non so cosa vogliano dire le feste con le amiche, parlarsi nelle orecchie perché ti piace un ragazzo. Sono diventata subito adulta. Qui dentro sono la più adulta ma posso fare la bambina".

Una carriera di salite e discese

Una carriera, la sua, iniziata grazie al sostegno dei genitori: "Mio padre è stato il mio mentore musicale, ho fatto nove Festival di Sanremo anche grazie a lui. Per me un grande orgoglio". Il vero successo arrivò al terzo Festival con Non voglio mica la Luna, ma il suo percorso è stato caratterizzato da molti saliscendi: "Non mi aspettavo nulla dalla vita, per me è stato tutto un regalo. C'è stato un momento, dopo quel successo, in cui mi sia montata la testa. Pensare di essere la più grande di tutti, ma è una cosa che mi è passata subito. Ti ridimensiona l'insuccesso e devo dire che non l'ho sofferto troppo. Il cono d'ombra da una parte non ce l'ho mai avuto, perché ho fatto altre cose e non solo la musica. Mi sono creata alternative perché è stato un insegnamento di mio padre, l'insuccesso non l'ho patito".

La madre di Fiordaliso tra le prime vittime di Covid

I genitori, cui era legatissima, li ha persi negli ultimi anni: "La mia mamma è stata tra le prime vittime di Covid, io non l'ho più vista ed è stata per me la cosa più crudele che potesse capitare. Si pensa sempre che una donna anziana, con cinque figli, possa essere accompagnata nell'ultimo viaggio. È stato uno strazio, perché sappiamo che nessuno è eterno in questa vita, ma avrei voluto esserci[…] Prima che morisse, un'infermiera ci ha fatto una telefonata e mia madre è riuscita a dirci sto morendo. Penso lei sappia che senza di lei sono un po' persa, ma ho mia sorella, i miei fratelli, i miei figli mi aiutano molto. Vorrei fosse ancora qui con me, però grazie a lei sono riuscita ad accudire mio padre e questo è stato un grande regalo". La scomparsa del padre è infatti sopraggiunta di recente: