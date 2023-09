Giselda Torresan: “Paolo Masella pensa che sia innamorata di lui, è fuori di testa” Nella puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 18 settembre, il confronto tra Paolo Masella e Giselda Torresan.

Nella puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 18 settembre, Alfonso Signorini è tornato a parlare di Paolo Masella e Giselda Torresan. Il macellaio è convinto che l'operaia sia presa da lui, così l'ha nominata perché teme di darle false speranza. Il conduttore ha voluto vederci chiaro e li ha convocati in confessionale.

Paolo Masella convinto che Giselda Torresan sia innamorata di lui

Un video ha mostrato cosa hanno detto entrambi i gieffini negli ultimi giorni. Paolo Masella ha esposto il suo punto di vista, dicendosi convinto che Giselda Torresan provi qualcosa per lui:

Ho iniziato a pensare ci fosse malizia da parte sua. Mi è suonato un campanellino d'allarme, non mi andava di far credere cose che non c'erano. Noto che quando passa mi guarda. Evito la possibilità che si invaghisca. Non voglio che si illuda o che si crei qualcosa che non c'è. Sarò delicatissimo.

Così è andato da lei e le ha detto: "Sei bellissima, hai un bel fisico, un bel sorriso, ma non c'è malizia. Non vorrei che tu ti facesti idee…Ti dico queste cose perché ti voglio bene".

Al Grande Fratello, Giselda replica a Paolo

Già in settimana, Giselda Torresan aveva messo in chiaro le cose. In confessionale, infatti, aveva spiegato: "Non so cosa possa avere immaginato, magari si è messo in testa che io sia innamorata di lui. È fuori di testa. Pensa che a me piaccia lui". In diretta ha ribadito di non provare nulla per Paolo Masella: "Io scherzo con tutti". E poi ha ironizzato: "Io sono innamorata di Mauro Corona". Alfonso Signorini l'ha rassicurata quando la gieffina ha detto di vedersi brutta in video e l'ha invitata ad aprirsi sempre di più con gli altri concorrenti. Giselda ha spiegato di trovare qualche difficoltà a conversare con i suoi compagni d'avventura: "Loro parlano di tante cose e io parlo solo di montagna". Ma Signorini è certo che si integrerà perfettamente.