Letizia Petris dopo la lite con Grecia Colmenares: “Sono stata malissimo” Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 18 settembre, Alfonso Signorini ha permesso a Letizia Petris, Anita Olivieri e Grecia Colmenares di avere un chiarimento dopo la lite.

A cura di Daniela Seclì

La puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 18 settembre si è aperta con il racconto delle liti scoppiate nella casa in questi giorni. Un video ha riassunto le numerose critiche di Anita Olivieri all'indirizzo di Grecia Colmenares. Secondo la concorrente, l'attrice sarebbe furba, un'abile stratega. Colmenares ritiene, invece, che alcuni concorrenti pur di farsi notare prima della puntata, siano pronti a inscenare polemiche senza senso. La discussione ha coinvolto anche Letizia Petris. In diretta, il confronto.

Il confronto tra Grecia Colmenares, Anita Olivieri e Letizia Petris

A innescare la miccia tra loro, la convinzione di Grecia che Anita e Letizia volessero farle uno scherzo durante la notte. Per questo, ha giocato di anticipo e – vedendole avvicinarsi – ha urlato per spaventarle. Così, ha svegliato anche Alex Schwazer che non l'ha presa bene. In diretta, Anita Olivieri ha dichiarato:

Lei è qui come noi, non vive nel suo mondo. Fa la simpatica, però poi fa quello sguardo. Io ho anche un bel rapporto con lei, ma davanti a noi diceva una cosa e dietro un'altra.

Letizia Petris si è detta d'accordo con Anita: "Ammetto di essere permalosissima, ma il suo sguardo mi è sembrata proprio una presa in giro".

I dubbi di Grecia Colmenares sui gieffini

Grecia Colmenares ha ribadito la sua convinzione che alcuni concorrenti si sfoghino prima della puntata solo per attirare l'attenzione: "Prima andava tutto bene, poi sono cambiate da così a così. Mi sono chiesta, che è successo? Che ho fatto? Sto parlando anche di Letizia". Letizia Petris, chiamata in causa, ha detto la sua:

Io sono stata malissimo tutto il giorno, i miei amici lo sanno, mi sentivo in colpa per non avere fatto dormire i miei compagni. Ci sono rimasta male per il comportamento di Grecia. Le chiedo scusa se ho esagerato con le parole perché è comunque una persona più grande di me.

Beatrice Luzzi, infine, è intervenuta per mettere pace: "Credo sia nato tutto da un equivoco. Grecia poteva pensare che loro stessero per farle uno scherzo, ha esagerato e ha svegliato Alex, che il giorno dopo si è lamentato. Da lì è nato tutto".