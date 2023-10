Grande Fratello 2023/24, Marco eliminato: chi sono i nominati della settima puntata Marco Fortunati è l’eliminato nella puntata del 2 ottobre del Grande Fratello. Otto i concorrenti al televoto, che decreterà il preferito dal pubblico: Arnold, Beatrice, Lorenzo, Giselda, Vittorio, Valentina, Letizia e Alex.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Marco Fortunati è stato eliminato dal Grande Fratello nella puntata del 2 ottobre. In nomination otto concorrenti: Beatrice, Arnold, Alex, Giselda, Letizia, Lorenzo, Valentina e Vittorio. I coinquilini non rischiano però l'eliminazione, ma si tratta di un televoto che decreterà il preferito dal publico. Durante la diretta, spazio a momenti commoventi e ma anche scontri, come quello tra Heidi Baci e Anita Olivieri, mentre Rosy Chin ha raccontato il suo passato.

Chi è uscito nella puntata del 2 ottobre 2023, le percentuali

Marco Fortunati ha dovuto lasciare definitivamente la Casa del Grande Fratello. Il concorrente era in nomination insieme a Valentina, Giselda e Grecia. Dopo aver mostrato loro le percentuali di voto, ma senza rivelare il nome a cui fanno riferimento, Alfonso Signorini ha annunciato ufficialmente il nome dell'eliminato. Ecco le percentuali:

34% Giselda

31% Grecia

19% Valentina

16% Marco

Chi sono i concorrenti in nomination

Anche nella puntata del 2 ottobre è arrivato il momento delle nomination, che questa settimana sono state palesi e i concorrenti del tugurio hanno ricevuto lo stop a votarsi tra loro. Alfonso Signorini ha prima svelato i nomi degli immuni, i preferiti scelti da casa: Paolo, Fiordaliso e Massimiliano. A loro si sono poi aggiunti: Ciro, Samira e Anita. L’opinionista Cesara Buonamici, invece, ha deciso di salvare Rosy e Grecia.

Chiamati a votare, Letizia fa il nome di Arnold, Beatrice quello di Lorenzo, Vittorio manda al televoto Giselda, mentre Angelica Arnold. E poi ancora: Arnold vota Beatrice, Heidi nomina Arnold e anche Alex lo stesso, Giselda fa il nome di Vittorio e Lorenzo quello di Beatrice. Giuseppe nomina Valentina e quest'ultima infine vota Arnold. È poi il turno dei concorrenti immuni appena annunciati: Paolo, Samira, Ciro, Rosy, Massimiliano e Anita votano Beatrice, mentre Fiordaliso fa il nome di Alex e Grecia quello di Letizia.

Cosa è successo al GF:

Nel corso della puntata del 2 ottobre del Grande Fratello, spazio a momenti di confronto e discussioni tra i concorrenti della casa. Alfonso Signorini ha subito zittito Vittorio, perdendo la pazienza e dicendogli di aver sbagliato programma. Heidi è stata ancora protagonista per via del suo rapporto con Massimiliano e considera che il concorrente sia un pò eccessivo nei sentimenti che prova. Sempre Heidi ha poi discusso con Anita, rifiutando le scuse della coinquilina.Rosy Chin ha poi parlato dei suoi problemi con il peso e con il cibo, vissuti quando era adolescente.