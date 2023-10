Heidi rifiuta le scuse di Anita al GF: “Hai presente con chi stai parlando? Ti sembro un’idiota?” Sfuma il rapporto tra Heidi Baci e Anita Olivieri al Grande Fratello. Dopo il litigio della puntata scorsa, Anita ha provato a chiarire ma la coinquilina non ha voluto accettare le sue scuse: “Hai presente con chi stai parlando? Ti sembro un’idiota?”.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo la battuta della scorsa puntata quando, in diretta al Grande Fratello, Anita Oliviero aveva detto di non essere invidiosa di Heidi Baci per “alta un metro e quaranta”, tra le due donne ogni possibilità di recupero è sfumata. È proprio al loro legame che Alfonso Signorini e gli autori del reality hanno dedicato un blocco nella puntata del 2 ottobre. Quando la clip ha riproposto quanto accaduto la scorsa settimana, il padrone di casa si è rivolto ad Anita per rimproverare l’atteggiamento tenuto: “Non è stata una bella battuta quella che hai fatto”. E Anita ha spiegato di essersi scusata: “Mi sono scusata con tutti, anche con gli autori. Non sono abituata a stare in un programma”. Le scuse non hanno convinto Heidi che, dopo averla affrontata subito dopo la scorsa diretta, l’ha accusata di averle chiesto scusa solo allo scopo di ripulirsi l’immagine: “Ti stai arrampicando sugli specchi con queste chiacchiere a tavole da 12enne. Hai presente con chi stai parlando o no? Ti sembro un’idiota?”. In un altro passaggio, tuttavia, anche Heidi ha esagerato minacciando la coinquilina: “Se vado di là, la devasto”. Quindi ha stabilito: “Non gliene frega niente del nostro rapporto. Tra noi colo un saluto”.

Heidi nel confronto con Anita: “Non sa rispondermi”

Il confronto tra le due è apparso sbilanciato a favore di Heidi, apparsa più incline a mantenere il controllo della discussione e delle sue emozioni. “Non mi sembri tanto tranquilla”, l’ha sfidata dopo averla vista sul punto di piangere. “Sono una persona emotiva”, si è difesa la coinquilina, “Mi dispiace se non riesco a tenere sotto controllo le mie emozioni come un robot”.

Nello scontro tra le due c’entra Massimiliano Varrese

A far sbocciare lo scontro tra le due è stato il rapporto tra Heidi e Massimiliano Varrese. La gieffina ha chiarito a più riprese di non essere interessata ad avere una storia d’amore con l’attore. Anita, invece, si era detta convinta che la compagna di gioco mentisse, una posizione che ha favorito l’accendersi dello scontro tra loro. Terminato lo scontro, Anita si è sciolta in lacrime e ai coinquilini ha confidato di avere timore di essere passata per immatura, come sottilmente suggerito da Heidi.